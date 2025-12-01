Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declara culpable en audiencia en EU
En una audiencia realizada hoy en una corte en Illinois, Estados Unidos, el hijo de “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de dos cargos.
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y de crimen organizado por su participación en la célula de “Los Chapitos”, que formó parte del Cártel de Sinaloa.
En una audiencia realizada este 1 de diciembre de 2025 en Illinois, Estados Unidos, el hijo del capo mexicano admitió que participó en el secuestro de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, con el fin de trasladarlo a la Unión Americana.