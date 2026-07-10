Escapó de prisión por un túnel de 1,500 metros, lo recapturaron en 6 meses y ahora cumple su sentencia en EU: así fue la fuga del “Chapo” Guzmán hace 11 años

Este 11 de julio se conmemora el 11º aniversario de la segunda histórica fuga de Joaquín "El Chapo Guzmán", quien evadió penales de máxima seguridad en México y exhibió las graves vulnerabilidades además de la corrupción del sistema penitenciario mexicano ante el poder del narcotráfico.

La supuesta "lista negra" de El Chapo



Gerardo Rincón Flores, abogado en #México de Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmó que pretende entregar a las autoridades de #EstadosUnidos un expediente con los nombres de 32 funcionarios y exfuncionarios vinculados al narcotráfico.



Según el… pic.twitter.com/StRVp18m7e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

Es importante tener en la memoria histórica este acontecimiento debido a la seguridad binacional entre México y Estados Unidos (EU), por lo que en Azteca Noticias te traemos la cronología exacta de ambos escapes, cómo operó la logística criminal y lo que se descubrió de las condiciones extremas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa vive su condena hoy día.

¿Cómo fue la segunda fuga del Chapo Guzmán?

La segunda fuga exitosa de prisión de este exlíder criminal se llevó a cabo de un sofisticado túnel subterráneo de 1.5 km, en donde había ventilación y hasta una motocicleta adaptada que conectaba con la regadera de su celda hacia una casa en construcción. Se llevó a cabo el 11 de julio del 2015 en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano ubicada en el Estado de México (Edomex).

Recordemos que la primera fuga, hace ya 25 años, ocurrió el 19 de enero en Puente Grande, Jalisco, a través del método de "caricatura" del carrito de lavandería, junto con la enorme red de corrupción que le permitió estar prófugo 13 años con una recaptura definitiva y su caída en el 2016, tras la "Operación Cisne Negro" en Los Mochis, Sinaloa, llevada a cabo por elemento de la Secretaría de Marina (Marina).

Este operativo se llevó a cabo el 08 de enero del 2016 luego de que Joaquín Guzmán escapara por el drenaje pluvial junto con su jefe de seguridad, robando después un auto para tratar de huir de la Marina, sin embargo, el intento de fuga terminó cuando la Policía Federal interceptó el auto por exceso de velocidad.

Consecuencias de las fuga del Chapo Guzmán

Este histórico suceso estuvo rodeado de impunidad y consecuencias legales, pues llevaron a proceso a al menos 20 funcionarios que estuvieron inmiscuidos en la segunda fuga, incluyendo a altos mandos, solo que la mayoría terminaron absueltos o liberados. Asimismo, se llevó a cabo el "Juicio del Siglo" y el escándalo de Emma Coronel, donde los testimonios en Nueva York como el de Dámaso López confirmaron que su esposa e hijos orquestaron el escape del túnel usando un reloj GPS.

Hoy día, la condena perpetua de Joaquín Guzmán lo sentenció de por vida —más 30 años— a la prisión "Supermax" ADX Florence en Colorado, también conocida como el "Alcatraz de las Montañas Rocosas" por su máxima seguridad al albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos, famosa por su régimen de aislamiento extremo e historial de 0 fugas desde su inauguración en 1994.