VIDEO: Atacan con bombas Molotov la sede de El Clarín en Argentina

La sede del diario El Clarín en Buenos Aires, Argentina fue atacada la noche del lunes con bombas molotov, reportó la policía local.

A través de un comunicado, El Clarín informó que al menos nueve personas encapuchadas atacaron la entrada principal de su edificio. El momento quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad del inmueble.

El medio de comunicación argentino levantó la denuncia correspondiente en el Juzgado Federal, bajo la causa de “intimidación pública", por lo que el ataque ya se está investigando.

🔴 Atacan con bombas molotov el edificio de Clarín. Al menos nueve personas arrojaron entre siete y ocho bombas contra el frente del edificio. Más: https://t.co/8s69kxrxLY pic.twitter.com/lqb5gU2Xru — Clarín (@clarincom) November 23, 2021

¿Cómo fue el ataque con bombas molotov a El Clarín?

En los videos grabados por las cámaras de seguridad del edificio de El Clarín, se muestra el momento en que nueve sujetos encapuchados caminaban por la calle Piedras y se detuvieron frente a la entrada del periódico.

Acto seguido, algunos de los encapuchados encendieron botellas con combustible y una mecha de tela, para iniciar con la agresión. Los atacantes lanzaron la primera bomba molotov, pero ésta no explotó, lanzaron una segunda botella encendida, la cual se estrelló contra los árboles y causó las primeras llamas. Posteriormente aventaron entre siete u ocho bombas molotov más.

Los explosivos impactaron contra la puerta principal de El Clarín, lo que causó “un principio de incendio”, mientras los encapuchados huyeron del lugar, informó el medio a través de un comunicado.

Asimismo, El Clarín informó que no se registraron heridos ni daños materiales importantes, aunque la puerta principal quedó con manchas negras de los rastros del fuego de las bombas molotov.

Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática.



Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso. — Alberto Fernández (@alferdez) November 23, 2021

Además, los investigadores detectaron una huella dactilar en una de las botellas que no alcanzó a explotar, la cual será analizada por el área específica de la Policía Federal Argentina (PFA) para dar con los responsables del ataque al diario El Clarín en Argentina.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, repudió los actos de violencia cometidos contra el diario El Clarín y señaló que espera que los agresores sean identificados durante las investigaciones realizadas por la policía argentina.

"Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática", expresó Alberto Fernández.

