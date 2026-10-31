¿Cuánto dinero exigía “El Dámaso” a un comerciante de Tláhuac? Lo vinculan por extorsión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como presunto líder del Cártel de Tláhuac.

Y es que, en esta ocasión, el imputado es investigado por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente exigiera pagos periódicos a un comerciante de llantas en la alcaldía Tláhuac.

¿Cuánto dinero exigía “El Dámaso” por derecho de piso en Tláhuac?

Según la indagatoria de la Fiscalía capitalina, Feliciano “N” habría comenzado a extorsionar a un comerciante dedicado a la venta de llantas desde julio de 2023.

El presunto responsable le exigía pagos semanales y mensuales que oscilaban entre los 500 y los cinco mil pesos, a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales.

Sin embargo, las exigencias económicas no habrían sido el único mecanismo utilizado para presionar al comerciante, pues la investigación señala que el imputado presuntamente lo agredía y amenazaba de manera constante.

Estos hechos fueron considerados por el Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación por el delito de extorsión agravada y presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Esta resolución representa un segundo proceso penal contra el hombre, quien inicialmente fue detenido por su probable participación en delitos de narcomenudeo y cohecho.

No obstante, la nueva vinculación a proceso corresponde específicamente a la investigación por las presuntas extorsiones cometidas contra el comerciante de llantas.

La #FiscalíaCDMX obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del “Cártel de Tláhuac”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante, en la alcaldía Tláhuac. La investigación recabada por el Ministerio Público, a partir del testimonio de la víctima y otras diligencias, permitió reunir datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión. Agentes de la @PDI_FGJCDMX la ejecutaron el 25 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el imputado ya se encontraba en prisión preventiva por un proceso relacionado con narcomenudeo y cohecho. Si reconoces al imputado como probable responsable de otro delito, comunícate a la Línea Directa de la Fiscal: 55 5345 5000. Más información 👇 https://t.co/6b72Fyq6Hz — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 31, 2026

¿Qué pasará con “El Dámaso” tras su segunda vinculación a proceso?

Tras la resolución judicial, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Feliciano “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar con las diligencias correspondientes para fortalecer la acusación.

De esta manera, “El Dámaso” enfrenta un nuevo proceso judicial, ahora relacionado con el presunto cobro de derecho de piso a un comerciante de Tláhuac.