El expresidente López Obrador “odia a Estados Unidos”: Jorge Castañeda, en Tolerancia Cero

Durante su participación en Tolerancia Cero, el analista político Jorge Castañeda dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “odia a Estados Unidos y transpira un antiamericanismo”.

Aunque durante los seis años de su mandato mantuvo una actitud prudente con el gobierno estadounidense, después de dejar el cargo, López Obrador “ya no disimula” su descontento con el país vecino.