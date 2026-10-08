El expresidente López Obrador “odia a Estados Unidos”: Jorge Castañeda, en Tolerancia Cero
En junio de este año, López Obrador utilizó su cuenta de X para hablar de una “embestida de Estados Unidos contra México” y pedir que regresara “el otro Trump”.
Durante su participación en Tolerancia Cero, el analista político Jorge Castañeda dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “odia a Estados Unidos y transpira un antiamericanismo”.
Aunque durante los seis años de su mandato mantuvo una actitud prudente con el gobierno estadounidense, después de dejar el cargo, López Obrador “ya no disimula” su descontento con el país vecino.