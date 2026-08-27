¿Lo conocías? Este es el extraño origen del ligre, el felino híbrido hallado en un zoológico clandestino de Tamaulipas

Las autoridades federales y estatales en México aseguraron un predio en el estado de Tamaulipas que operaba como un zoológico clandestino, donde albergaban varias especies exóticas sin los permisos correspondientes.

Entre los ejemplares se encontraba un ligre, un felino de dimensiones gigantescas cuya existencia no ocurre en la naturaleza y es resultado de la intervención humana sobre los animales en cautiverio.

Los encontraron gracias a un operativo de inspección coordinado en Tamaulipas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y fuerzas de seguridad, tras denuncias sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre en la región.

¿Qué es un ligre y cómo surge este ejemplar?

El ligre es un animal híbrido producto de la cruza entre un león macho (Panthera leo) y una tigresa (Panthera tigris). Aunque ambas especies pertenecen al mismo género biológico, sus hábitats naturales no geográficamente coincidentes —con el león predominando en África y el tigre en Asia— hacen que su reproducción en libertad sea imposible.

Son felinos muy peculiares porque a diferencia del tigón (cruza entre un tigre macho y una leona), el ligre padece un fenómeno de gigantismo. Los leones machos transmiten un gen promovente del crecimiento que las tigresas no logran inhibir, lo que convierte al ligre en el felino más grande del planeta, pudiendo superar los 3.5 metros de largo y pesas más de 400 kilogramos.

Tienen una melena corta similar a la del león en sus primeros años y un pelaje dorado rojizo cubierto por rayas tenue características del tigre.

A diferencia de los leones, a los ligres les gusta nadar, un rasgo heredado de las tigresas, y tienen un comportamiento social como el de los leones.

Son estériles y tienen problemas de salud

La crianza de ligres ha sido objeto de severas críticas por parte de la comunidad científica y organizaciones internacionales de conservación ambiental. La gran mayoría de los machos de esta especie son estériles, y los animales suelen desarrollar complicaciones de salud graves a lo largo de su vida, tales como displasia de cadera, fallos cardíacos y problemas hormonales debido a su crecimiento desmedido.

En México, la posesión de este tipo de felinos exóticos está regulada bajo estrictas normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El ejemplar asegurado en Tamaulipas fue trasladado a un centro de adiestramiento y conservación para evaluar su estado de salud, desnutrición y condiciones de espacio, mientras se integran las investigaciones contra los responsables del predio por tráfico e instalación ilegal de fauna.