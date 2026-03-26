¿Se lavan las manos? Semarnat minimiza impacto por derrame de hidrocarburos en el Golfo

Durante una conferencia encabezada por la Semarnat para abordar la contingencia por hidrocarburos, el titular de la Secretaría de Marina reconoció que, aunque la presencia de manchas en el océano es una constante, la magnitud del derrame actual en Campeche ha resultado excesiva.

Las investigaciones apuntan a tres fuentes principales de contaminación: un posible vertimiento ilegal realizado por un navío en Coatzacoalcos, emanaciones registradas en Veracruz y filtraciones naturales provenientes de "chapopoteras" en el yacimiento Cantarell, ubicado en Ciudad del Carmen.

El origen de la contaminación en las costas mexicanas

Respecto a la presunta responsabilidad de una embarcación, Pemex ha identificado 13 buques que se encontraban en la zona de monitoreo, cuyas bitácoras serán inspeccionadas exhaustivamente para dar con el infractor.

Al mismo tiempo, las autoridades realizan verificaciones técnicas en las instalaciones petroleras para descartar fallas estructurales, mientras aseguran que el aumento en las emanaciones naturales de las chapopoteras durante el último mes ha contribuido a la dispersión del fluido.

Afectaciones y labores de limpieza por derrame de hidricarburos

A pesar de que se contabilizan más de 600 kilómetros de litoral impactados por el crudo, las autoridades sostienen que no se han detectado daños ambientales de gravedad.

Alicia Bárcena, junto con personal de la Conanp, informó que siete áreas naturales protegidas entre Campeche y Tabasco permanecen bajo vigilancia constante. Hasta el momento, solo se ha reportado la atención de seis ejemplares de fauna, entre los que se encuentran tres tortugas y tres aves en Veracruz. Asimismo, se aclaró que el hallazgo de un delfín sin vida en la zona no estuvo vinculado directamente con el derrame.

🌊 @SEMARNAT_mx minimiza el derrame en el Golfo de México: descarta daño severo y habla de tres posibles fuentes… sin identificar con certeza el origen.



⚠️ Entre versiones: un buque no localizado, chapopoteras naturales y posibles fugas en plataformas de Pemex.



🐢 Reportan… pic.twitter.com/8kuoQIrbq6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Para mitigar el desastre, se ha desplegado un contingente de dos mil personas que trabajan en la recuperación del material contaminante utilizando más de mil metros de barreras especiales. Las cifras oficiales indican que se han recolectado 480 toneladas de hidrocarburo hasta la fecha.

El titular de Pemex, Víctor Rodríguez, añadió que la paraestatal contrató a 300 personas adicionales para tareas de saneamiento, además de entregar redes de pesca y apoyar en la limpieza de embarcaciones de civiles que resultaron dañadas por el crudo.

¿Garantías para el sector turístico en Semana Santa?

Frente a la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, el gobierno federal enfatizó que los servicios para los visitantes estarán disponibles en su totalidad. Se aseguró que más de 200 kilómetros de costa ya han sido saneados, incluyendo áreas críticas en Tuxpan que fueron detectadas el pasado 18 de marzo. Según los mapas de movimiento de vientos que abarcan desde Campeche hasta Tamaulipas, los esfuerzos se concentran ahora en contener el hidrocarburo en su punto de origen para evitar que alcance los manglares.

▶️ #VIDEO | 🌊🛢️ Barrillas Coatzacoalcos I



Azteca Noticias recorre la franja costera del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburo.



En Barrillas, localizamos más de 11 mil bolsas repletas de este material que ha sido retirado.



El reporte lo tiene @Galicia_Edgar 📷 pic.twitter.com/iQn6bfilIp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Las autoridades defendieron su actuación alegando que no se utilizaron químicos dispersantes y que la respuesta no fue tardía. Con la promesa de que las playas turísticas están en condiciones óptimas, el operativo continuará con la vigilancia en zonas de manglares para prevenir afectaciones mayores, mientras se mantiene el compromiso de limpiar cualquier rastro de crudo que pudiera arribar a las zonas de recreación durante el periodo vacacional.

