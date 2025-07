En un zoológico privado de Rumania se registró el nacimiento de uno de los felinos más raros y polémicos del mundo: “Goliat”, un cachorro de ligre, es el resultado de una “cruza” entre un león macho y tigresa; una combinación que jamás ocurriría en la naturaleza.

El nacimiento del ligre se produjo a inicios de este año bajo supervisión de Soimaru Dorin Ioan, quien es dueño de un zoológico privado de Rumania en donde se genera la fascinación entre los visitantes y fanáticos de los animales exóticos, pero del que los expertos lanzan advertencias.

Un ligre es una cría de un macho león y una tigresa, es un animal criado en zoológico|INQUAM PHOTOS/Casian Mitu

¿Qué es un ligre y por qué no es natural?

Un ligre es un híbrido entre especies, específicamente entre un león africano y un tigre asiático, por lo que en su hábitat natural jamás se existiría este tipo de cruza, ya que viven en continentes distintos y no comparten hábitat. Este tipo de cruce se logra solamente en entornos controlados por humanos.

Conforme a la organización internacional Big Cat Rescue, los ligres pueden alcanzar tamaños descomunales, incluso más grandes que sus padres; sin embargo, suelen nacer con malformaciones congénitas, además de que tienen un alto riesgo de morir de manera prematura.

¿Este ligre nació solo? Esto pasó con la hermana de Goliat

“Goliat” no vino solo a este mundo, de hecho nació junto con una hermana, quien lamentablemente no sobrevivió. El propietario asegura que este ligre se encuentra saludable, además de que tanto su madre como su padre viven en diferentes instalaciones para evitar nuevos cruces no regulados.

“No es un experimento, es una oportunidad única para la ciencia y la admiración animal”, afirma Soimaru, a pesar de las críticas de algunos expertos.

Sabiendo que los ligres existen, quería poder conseguir una criatura así. Soimaru Dorin Ioan, dueño de zoológico en Rumania

¿Por qué genera la controversia el nacimiento de un ligre?

Organizaciones defensoras de los animales han criticado este tipo de cruces artificiales; aseguran que el interés por exhibir animales exóticos y únicos está por encima de su bienestar, además de que promover felinos híbridos puede fomentar la cría irresponsable de especies salvajes.

El nacimiento de “Goliat” reabre el debate acerca de los límites de la intervención humana en la naturaleza; ¿Tú qué opinas: es un avance asombroso o una práctica que debería prohibirse?