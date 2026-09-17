“Es la constante del gobierno intentar controlar todo aquello que escapa de su poder”: Manuel López San Martín en Tolerancia Cero

Lo que ha caracterizado a los gobiernos de la 4T es que usan el término de soberanía para señalar a las voces críticas, incluso llamándolas “vende patrias”, pero también silencian a las organizaciones de la sociedad civil, como se evidenció desde la mesa de análisis de Tolerancia Cero.

En nuestro país han desaparecido más de mil 500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de asistencia social, porque ya no se pueden sostener, sumado a que enfrentan señalamientos para “ahorcarlas” financieramiento y destruir su reputación.