Tres días después de “Otis”, el gobierno... ¿ya apareció?

Incertidumbre, desesperanza y abandono, son algunas de las denuncias que en los últimos días han hecho los habitantes de Guerrero tras recibir el devastador golpe del huracán "Otis"; a más de 48 horas del impacto, parece ser que las autoridades del gobierno ya se hicieron presentes, tal es el caso de Rosa Icela -titular de la Secretaría de Seguridad- y Luisa Alcalde de la Segob, quienes anunciaron su llegada a Acapulco.

"Como lo instruyó el Presidente López Obrador junto con la secretaria de Gobernación llegamos a Acapulco, Guerrero, para apoyar en los trabajos que se realizan en favor de la población afectada", escribió en la red social "X"

En redes sociales los internautas dejaron ver su molestia, principalmente por la demora con la que atienden la emergencia que se vive en Guerrero, pues el mismo día que causó estragos "Otis" se conoció el despliegue de miles de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional; ahora mismo brillan por su ausencia, ya que distintos testimonios aseguran que se sienten inseguros y la comida y agua comienzan a escasear.

En la tragedia, la Gobernadora de Guerrero y alcaldesa de Acapulco invitan a la gente a festivales en Acapulco

Parece que hay políticos que viven alejados de la realidad o bien, la conocen y prefieren evitarla, tal es el caso de la gobernadora Evelyn Salgado, quien aún promueve en sus redes sociales festivales en Acapulco que se celebrarían en los próximos días. A ella, se suma Abelina López, alcaldesa del Puerto.

En las recientes horas, Norma Otilia, alcaldesa de Chilpancingo, dio de qué hablar cuando decidió realizar un evento con pirotecnia durante su Segundo Informe, lo que desencadenó una serie de críticas por la falta de empatía, solidaridad y respeto que mostró .

De manera sorprendente justificó que no se trató de una celebración, al contrario, una "obligación" para que los ciudadanos conozcan lo que se han hecho, lo evidente, es que los políticos que encabezan el actual gobierno no son conscientes del daño que existe en la costa de Guerrero y la tardía ayuda endurece las críticas.

|Facebook Evelyn Salgado y Abelina López

¿Dónde está la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina?

Habitantes de Guerrero exigen que las autoridades se hagan presentes para apoyar en las calles ante la falta de comida, agua y apoyo; recientemente el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) compartió un mensaje por una mujer que se encuentra en la zona, quien lamentó que la inseguridad se apodere del estado.