Así quedó TV Azteca Guerrero tras el azote del huracán “Otis”, en Acapulco

El terror y la incertidumbre se apoderaron de los acapulqueños la madrugada del 24 de octubre cuando tocó tierra el huracán “Otis”, el fenómeno natural más fuerte que ha tocado tierra en el Pacífico mexicano y la conductora de Fuerza Informativa Azteca (FIA) en Guerrero, Vianey Ponce narró cómo vivió la demoledora situación y muestra cómo quedaron las instalaciones de TV Azteca Guerrero.

Te compartimos la narración de la periodista, quien en carne propia vivió momentos de incertidumbre desde el minuto cero, cuando “Otis” llegó a destruirlo todo.



“Otis” se lo llevó todo en Acapulco

A las 11 de la noche del lunes 24 de octubre incrementaron los vientos con tal intensidad que las zonas seguras ya no lo eran.

"Ma no sé si puedes escuchar cómo se oye todo, la michi ya no pudo entrar, esto así se está moviendo, así se está moviendo todo es lo más seguro donde estoy ma y estoy con cobijas…”

Protección Civil recomendaba resguardarme en el baño pues la hora crítica había llegado.

A las 12:00 horas del 25 de octubre se fue la luz y perdimos todo tipo de comunicación. “Otis” había tocado tierra, entrando por la zona de diamante con vientos que incrementaron hasta los 270 kilómetros por hora.

Fueron dos horas con 10 minutos de ráfagas de viento constantes, las mismas que se llevaban los cristales, después los muebles, colchones, ropa que poco a poco fue cediendo a su furia.

Lo que no se fue con “Otis” quedó bajo el agua.

|FIA

A la 1:40: En este momento pues he escuchado como se van las cosas, muebles, el arrastre de la base de la cama, esta parte del closet.

2:30 horas: Fue una madrugada interminable para los acapulqueños, “Otis” se había alejado, los vientos se fueron pero la lluvia siguió. Esperábamos el amanecer para ver un poco de luz y cerciorarnos del daño que había dejado este fenómeno.

5:30 – 6:30 horas: El panorama en el exterior era desolador. Acapulco era una zona de desastre.

Era momento de salir e intentar llegar a la televisora y sumarnos a decenas de acapulqueños que un rostro de infinita tristeza caminaban para poder llegar a sus casas después de haber quedado atrapados en sus lugares de trabajo.

En este recorrido la naturaleza nos mostró un Acapulco herido, azotado como nunca antes, era inevitable sentirse protagonista de una película.

Todo está en ruinas incluyendo TV Azteca Guerrero

9:00 horas: En la icónica Costera Miguel Alemán, turistas caminaban con maletas en mano en busca de una salida. Los hoteles y negocios estaban casi en ruinas, incluida nuestra casa TV Azteca Guerrero.

En los pocos negocios que se habían librado de la rapiña las personas hicimos fila para abastecernos de agua y algo de comer.

16:00 horas: No pudimos establecer comunicación con nadie más del equipo, vivían en otro lado su propia historia con “Otis”.

Era momento de dejar la televisora y volver casa donde sabía que la familia iba a buscarme, así fue.

Llegó lo más esperado en ese momento, encontrarse con tus seres queridos a quienes les tomó siete horas ingresar al puerto de Acapulco

Juntos nos tocó vivir como las familias luchan por encontrar de nuevo la normalidad y también cómo cientos de vehículos foráneos por horas quedaron atrapados en las salidas del puerto con la esperanza de poder cruzar la Autopista del Sol, pues era un éxodo inevitable.

“Otis” se convirtió en el fenómeno más intenso que ha tocado Acapulco sin duda será tardado recuperarse pero no imposible porque Acapulco siempre ha sido fuerte.