Restringe INE actos de “corcholatas”, pero no los prohíbe

Ciudad de México. La Comisión de Quejas aprobó este sábado nuevas medidas cautelares contra Morena, tras determinar que las asambleas informativas de sus aspirantes a la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas, son actos proselitistas.

Con ello el INE ordenó que los eventos de las llamadas “corcholatas” se lleven a cabo solo en instalaciones de Morena. Además el partido deberá asegurarse de que asistan exclusivamente militantes y simpatizantes. También Morena deberá revisar los discursos para evitar el proselitismo de los aspirantes.

#ÚLTIMAHORA 🚨 | El @INEMexico sugiere a las #corcholatas realizar asambleas en espacios cerrados, después de la denuncia por actos anticipados de precampaña. pic.twitter.com/0HEiZTKPea — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 15, 2023

La decisión provocó un duro choque entre consejeros.

La consejera Claudia Zavala sostuvo que no era suficiente restringir los actos morenistas y pedía frenar los recorridos por el país de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, tras sostener que sus actividades los están posicionado electoralmente ante la ciudadanía.

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Zavala criticó que la Comisión de Quejas siga permitiendo que Morena defraude la ley.

Sin embargo, los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño coincidieron en que solo podían hacer lo que les permite la actual legislación. “Debemos respetar los derechos y libertades de los partidos políticos”, concluyeron.

La resolución de la Comisión de Quejas del INE fue aprobada por 2 votos contra 1.

Tribunal Electoral e INE exigen silencio en temas político-electorales a AMLO

La orden vino desde dos flancos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , primero. Y después el Instituto Nacional Electoral (INE). En días pasados, ambos han ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de inmiscuirse en temas político-electorales desde las mañaneras.

Tanto el Tribunal como el INE sostuvieron por separado que el mandatario puede violar el principio de equidad y de neutralidad en la contienda electoral tras sus constantes críticas a la oposición.

#ALMOMENTO | El @INEMexico aprueba medida cautelar contra el presidente @lopezobrador_ .



Le ordena que no se inmiscuya en asuntos #PolíticoElectorales. pic.twitter.com/TjJk2zOQXq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó, las medidas cautelares dictadas por el INE con anterioridad y reiteró su llamado para que se mantenga al margen como es obligación de los servidores públicos, aun cuando no haya iniciado el proceso electoral

“Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales”, sentenció el Tribunal, con el voyo unánime de sus magistrados.

La controversia se originó a partir de la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó en contra de AMLO por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio pasado.