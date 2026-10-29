¿Por qué vinculaban a “El Komanche” con un narcotraficante? Esto reveló él mismo

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como “El Komanche”, volvió a poner bajo los reflectores algunos episodios de su vida, entre ellos la razón por la que algunas personas lo vinculaban con un narcotraficante.

¿Por qué confundían a “El Komanche” con un narcotraficante?

De acuerdo con el relato del streamer, el problema surgía cuando las personas escribían su apodo en los buscadores de internet. En lugar de encontrar únicamente información relacionada con el creador de contenido, aparecían referencias al otro hombre, lo que propiciaba la confusión.

El creador de contenido salvadoreño habló sobre este tema y contó que existía otra persona conocida como “El Komanche”, a quien identificaban como narcotraficante. Debido a que ambos se llamaban Carlos, las búsquedas en línea terminaban mezclando sus identidades.

“Resulta que había un narcotraficante que le decían el Komanche, y como que Google que equivocó y como los dos nos llamamos Carlos, siempre que pones Komanche en Internet sale el narco”, explicó.

Así, el influencer aclaró que la asociación se debía a la coincidencia entre el apodo y el nombre, además de los resultados que ofrecía Google. Su testimonio permite entender por qué algunas personas podían relacionarlo con alguien distinto, aunque esa coincidencia no demuestra que existiera una relación entre ambos.

¿Quién era “El Komanche”, el streamer que murió en Monterrey?

Carlos Mauricio Gómez era un creador de contenido originario de El Salvador que alcanzó notoriedad en la comunidad hispanohablante de videojuegos. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y su popularidad creció especialmente a partir de 2020.

Uno de los proyectos más conocidos en los que participó fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro de Minecraft. El evento fue creado junto con los streamers AuronPlay y El Rubius, y reunió a numerosos creadores de contenido.

¿Qué se sabe de la muerte de “El Komanche”?

El streamer fue encontrado sin vida en una vivienda que rentaba en la colonia Paseo Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los reportes publicados el 27 de octubre, vecinos alertaron a las autoridades después de observar que la puerta del domicilio permanecía abierta.

La autopsia practicada a Gómez estableció que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. Posteriormente, reportes de medios locales señalaron que la Fiscalía de Nuevo León confirmó que se trató de un suicidio.