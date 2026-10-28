¿De qué murió “El Komanche”? Revelan resultados de la autopsia del famoso streamer salvadoreño

La muerte de "El Komanche" en Nuevo León conmocionó al mundo de las redes sociales, pues era una de las figuras más reconocidas del streaming en español.

Luego de horas de incertidumbre, se revelaron los resultados de la autopsia de Carlos Mauricio Gómez, confirmando que la causa de su muerte fue asfixia por ahorcamiento.

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