Balean a “El Lápiz” y lo detienen afuera del IPN con sus amigos que fueron por él al hospital

Un hombre fue atacado a balazos y resultó herido en ambas piernas, pero luego de ser llevado a un hospital cercano en la zona escolar del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX), lo detuvieron junto con dos amigos que fueron por él para sacarlo.

Los reportes indican que el hombre fue identificado como Dairon Daniel "N", quien fue llevado al Hospital Rubén Leñero, que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, a un lado de la Escuela Superior de Medicina del IPN, en la colonia Casco de Santo Tomás.

Hombre baleado y detenido es presunto miembro de La Anti Unión Tepito

Dairon Daniel "N" es conocido como "El Lápiz" y es presunto integrante de "La Anti Unión", grupo rival de La Unión Tepito, la cual está ligada con narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro, despojo, tráfico de armas y homicidio.

"El Lápiez" fue sacado por sus amigos del Hospital Rubén Leñero, tras una intervención quirúrgica por impactos de bala en ambas piernas.

Olor a marihuana delató a colegas de "El Lápiz"

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron junto con una mujer y otro hombre en posesión de un arma de fuego corta y aparente marihuana.

Durante un patrullaje, los oficiales se percataron de que en la esquina de la calle Manuel Carpio y la avenida De los Maestros se encontraba un automóvil color vino estacionado, con las ventanas abiertas y con permiso provisional, del cual se expedía un olor característico al de la marihuana.

Hombre y mujer sacaron del hospital a "El Lápiz" de La Anti Unión Tepito

Los policías, al acercarse, se percataron de que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados artesanalmente; además, se encontraba un joven en los asientos traseros con férulas en ambas piernas a quien, momentos antes, sacaron de un hospital cercano luego de una intervención quirúrgica.

Al estar ante un posible delito, les indicaron que les harían una revisión preventiva, tras la cual les hallaron 15 bolsitas y alrededor de un kilogramo de un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los dos detenidos fueron Laura Dalila "N"y José Eduardo "N". La mujer de 30 años de edad y los hombres de 25 y 20 años de edad fueron presentados, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

