VIDEO| Estudiantes del IPN irrumpen Canal 11 para transmitir pliego petitorio en vivo

Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpió la tarde de este jueves las instalaciones de Canal 11, obligando a transmitir un mensaje en vivo.

El momento exacto de cuando los alumnos entraron a las instalaciones quedó registrado en video. Los jóvenes entraron al Politécnico cortando con lo que parece ser una segueta la cadena que estaba en la puerta.

¿Por qué irrumpieron la instalaciones del IPN?

Los alumnos denunciaron presuntos malos manejos en el uso del presupuesto federal por parte del director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Además señalaron falta de recursos, asegurando que la situación se ha agravado tras la eliminación de fideicomisos y la centralización del presupuesto.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional @IPN_MX irrumpieron este jueves en instalaciones de Canal 11 y obligaron a transmitir en vivo su pliego petitorio.



Denunciaron presuntos malos manejos en el presupuesto federal por parte del director Arturo Reyes Sandoval y la… pic.twitter.com/z5kJrq42CX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

VIDEO: así irrumpieron estudiantes del IPN instalaciones de Canal 11

Al ingresar, rompieron candados de la Televisión Pública, que forma parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, encabezado por Jenaro Villamil Rodríguez, nombrado en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Denuncian a director del IPN por presunto desvío de recursos

La Fundación Politécnico AC. denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN.

La acusación también es contra diversos servidores públicos de la misma institución educativa por su presunta participación en actividades ilícitas como peculado, tráfico de influencias y el ejercicio indebido de funciones.

Y es que el directivo y sus colaboradores habrían estructurado un esquema para manipular capitales que legalmente deberían ser administrados para el beneficio directo de la comunidad estudiantil y el desarrollo académico de la institución.

La Fundación Politécnico AC denunció ante la FGR al director del @IPN_MX, Arturo Reyes Sandoval, por presunto peculado, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.



La acusación señala la creación de un patronato para desviar recursos destinados a becas y proyectos… pic.twitter.com/Yr1ORcDPs7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Procesan a exfuncionario del IPN por desvío de 11 millones

A esta caso se suma el de Javier Tapia Santoyo, quien fue secretario de Administración y Finanzas del IPN. Fue acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, por lo que fue vinculado a proceso, pero en libertad.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, los hechos ocurrieron en 2018, cuando se era tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Aprovechando su cargo, Tapia Santoyo habría otorgado de manera irregular tres contratos a una misma empresa, por un monto total que asciende a los 11 millones de pesos.