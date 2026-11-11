Hablar del fenómeno de “El Niño” no es solo oír hablar del cambio en el clima, es prepararse para sus efectos como lluvias extremas, calorón e inundaciones que nos pegan directo en el bolsillo y en la rutina diaria.
Los impactos económicos de estos eventos son generalmlente a nivel mundial.
Estas son las medidas sencillas que puedes tomar desde hoy para proteger a tu familia de cualquier consecuencia derivada de dicho fenómeno meteorológico.
Medidas ante las intensas lluvias provocadas por “EL Niño”
No esperes a que se caiga el cielo para darte cuenta de que los medios de evacuación de agua estaban tapados.
Sal al patio o sube al techo con tiempo para limpiar hojas, basura y sellar las grietas por donde se pueda colar la humedad.
También checa qué calles de tu colonia se inundan primero para evitar estacionar ahí tu carro o cruzar a pie cuando la tormenta se intensifique.
Calor intenso por “El Niño”
Cuando suba la temperatura, cierra cortinas en las horas de más sol y abre ventanas en la noche para dejar correr el aire.
Es importante poner especial atención a los adultos mayores, a los bebés y si trabajas a la intemperie.
No olvides a tus mascotas: déjales sombra y agua fresca.
¿Cómo puedes armar tu mochila de emergencia en caso de que algo suceda?
Tener una mochila de emergencia a la mano te saca de un apuro si hay que evacuar o si falla la luz por horas.
Guarda botellas de agua, latas de comida que traigan abrefácil, un botiquín con tus medicinas de cajón, linterna, repelente para mosquitos y silbato.
Pon copias de tus documentos importantes en una bolsa de plástico con cierre para que no se vayan a dañar si cae agua.
Mantente informado con tus autoridades locales
Ubica con tiempo cuáles son las rutas de salida más rápidas en tu zona y dónde están los refugios temporales de tu alcaldía o municipio.
Seguir los avisos oficiales de Protección Civil evita desinformación y nos ayuda a reaccionar con calma si el clima se complica.