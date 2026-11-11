Hablar del fenómeno de “El Niño” no es solo oír hablar del cambio en el clima, es prepararse para sus efectos como lluvias extremas, calorón e inundaciones que nos pegan directo en el bolsillo y en la rutina diaria.

Los impactos económicos de estos eventos son generalmlente a nivel mundial.

Estas son las medidas sencillas que puedes tomar desde hoy para proteger a tu familia de cualquier consecuencia derivada de dicho fenómeno meteorológico.

Medidas ante las intensas lluvias provocadas por “EL Niño”

No esperes a que se caiga el cielo para darte cuenta de que los medios de evacuación de agua estaban tapados.

Sal al patio o sube al techo con tiempo para limpiar hojas, basura y sellar las grietas por donde se pueda colar la humedad.

También checa qué calles de tu colonia se inundan primero para evitar estacionar ahí tu carro o cruzar a pie cuando la tormenta se intensifique.

¿Se acerca el final de "El Niño"?



El fenómeno de “El Niño” continúa su periodo en el océano; expertos comentaron cuál es el pronóstico del 2026-2027 y en qué fecha podría comenzar a perder fuerza.https://t.co/1zmOxXg9ur pic.twitter.com/MIUHmD9kqC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

Calor intenso por “El Niño”

Cuando suba la temperatura, cierra cortinas en las horas de más sol y abre ventanas en la noche para dejar correr el aire.

Es importante poner especial atención a los adultos mayores, a los bebés y si trabajas a la intemperie.

No olvides a tus mascotas: déjales sombra y agua fresca.

¿Cómo puedes armar tu mochila de emergencia en caso de que algo suceda?

Tener una mochila de emergencia a la mano te saca de un apuro si hay que evacuar o si falla la luz por horas.

Guarda botellas de agua, latas de comida que traigan abrefácil, un botiquín con tus medicinas de cajón, linterna, repelente para mosquitos y silbato.

Pon copias de tus documentos importantes en una bolsa de plástico con cierre para que no se vayan a dañar si cae agua.

El fenómeno de EL NIÑO podría modificar el clima de Veracruz ⚠️durante el invierno 2026, con más lluvias y eventos de NORTE 🌨️ ¿Qué zonas estarían en riesgo?



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Mantente informado con tus autoridades locales

Ubica con tiempo cuáles son las rutas de salida más rápidas en tu zona y dónde están los refugios temporales de tu alcaldía o municipio.

Seguir los avisos oficiales de Protección Civil evita desinformación y nos ayuda a reaccionar con calma si el clima se complica.