¿Subirá el precio del jitomate, berries y pepino? La medida de EU en la revisión del T-MEC que podría golpear el campo de México

Estados Unidos podría incluir el tema de estacionalidad durante la revisión del T-MEC, la cual podría afectar ciertos productos del campo mexicano que se exportan al país vecinos, así lo advirtió Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

La medida de la estacionalidad podría limitar el envío de algunos productos en ciertos meses del año, esto para favorecer a los productores estadounidenses.

Los productos mexicanos que EU podría limitar por la medida de "estacionalidad"

El vicepresidente del Comercio Exterior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina, afirmó que la "estacionalidad" también podría limitar el envío de ciertos productos como:



Jitomate

Berries

Pepinos

Pimiento

EU presiona con estacionalidad en el TMEC



Podrían limitar exportaciones mexicanas de jitomate, berries, pepino y pimiento en ciertos meses. El CNA y el CCE enviaron carta a los 3 países: estas medidas encarecen los productos del campo.



Vía: @cesarmendez28 pic.twitter.com/gyO7awYknk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

¿Subirá el precio del jitomate, berries, pepino y pimiento en México?

Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no reveló si existe un posible aumento en el precio del kilo de jitomate, berries, pepino y pimiento en México.

En los últimos meses, el precio del jitomate ha superado los $80 pesos el kilo en distintas regiones de México, lo que ha preocupado a miles de familias mexicanas. Sin embargo, el aumento en el jitomate no tiene relación con la revisión del T-MEC y la medida de "estacionalidad" de Estados Unidos.

Advierten que medida de EU encarecerá los productos del campo; envían carta de alerta

Ante la posibilidad de que Estados Unidos incluya el tema de estacionalidad durante la revisión del T-MEC, el Consejo Nacional Agropecuario y el Consejo Coordinador Empresarial enviaron una carta a México, Canadá y EU, los tres países que forman el tratado de comercio.

El objetivo de la carta es para que no se implemente la medida de "estacionalidad", por lo que se explica las razones por las que este tipo de medidas encarecen los productos del campo.

¿Por qué es importante esta revisión del T-MEC?

El T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor en el año 2020 sustituyendo al antiguo TLCAN y se convirtió en el principal acuerdo comercial de América del Norte. La revisión conjunta forma parte de los mecanismos establecidos en el propio tratado con le objetivo de evaluar su funcionamiento, además de realizar los ajustes pertinentes conforme evolucionan las necesidades económicas de la región.

Las conversaciones podrían influir directamente en los siguientes sectores energéticos:

