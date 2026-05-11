“Tormenta negra” se aproxima a México por Frente Frío 50: estados que esperan lluvias torrenciales

Se avecina una especie de “tormenta negra” en México por la llegada del frente frío 50, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, para este lunes 11 de mayo. Aunque el término no es oficial, el país enfrentará un clima con lluvias intensas en más de 10 estados.

Por otro lado, la onda de calor suma ya su séptimo día en el país, afectando a 20 estados con temperaturas sofocantes y un ambiente extremadamente caluroso.

¿En qué estados lloverá muy fuerte este lunes 11 de mayo?

Aunque en algunos estados el sol estará en su punto alto, hacia la tarde varias entidades registrarán fuertes lluvias que podrían causar inundaciones. Esto se debe al temporal impulsado por una vaguada en niveles altos, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad.



Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro). Lluvias intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte).

Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte). Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste).

Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa).

Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa). Chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

⚠️ Nuestra experta te explica a detalle todo lo relacionado con las #Lluvias que se esperan hoy y mañana por las #CondicionesMeteorológicasAdversas que tenemos en #México. ¡Toma tus precauciones y sigue nuestras actualizaciones! pic.twitter.com/jR0SuqjJqF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

Ola de calor persiste en México: pronóstico de temperaturas

Aunque ingresará una masa de aire frío, la onda de calor continuará en varios estados del país. A continuación, te compartimos el pronóstico de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte).

Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro y este), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro y este), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

¡Sí carga con la chamarra! CDMX y Edomex tendrán fuertes lluvias este lunes

¡Adiós al calor! La Ciudad de México y el Estado de México amanecerán con un ambiente frío, especialmente en zonas altas. Durante la tarde, se espera cielo medio nublado a nublado en la región centro, acompañado de lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la CDMX se prevé una temperatura mínima de entre 14 y 16 °C, así como una máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.