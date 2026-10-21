Los años en que “El Niño” pegó más fuerte en México: ¿cuál ha sido el más destructivo?

Los meteorólogos monitorean constantemente el avance de “El Niño” este 2026, un fenómeno climatológico que amenaza con romper récords a nivel mundial, incluyendo a México.

En años anteriores, este fenómeno ha provocado sequías, incendios forestales y temperaturas extremas en el país, destacando al menos tres eventos muy fuertes que dejaron afectaciones en distintas regiones.

Ahora, ante la posibilidad de un “Súper Niño” ¿podría México enfrentar condiciones más extremas este 2027?

¿Cuántos “Niños” muy fuertes han ocurrido en México?

Aunque popularmente se les conoce como “Súper Niños” o “El Niño Godzilla”, estos términos no son categorías oficiales, explicó Alejandro Jair García, subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El especialista explicó que el fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) se clasifica por su intensidad: débil, moderado, fuerte y muy fuerte.

Para poder clasificarla, primero se deben considerar las anomalías de temperatura del océano Pacífico tropical, un calentamiento que altera la atmósfera y provoca cambios en los patrones de lluvia a escala global.

El meteorólogo del SMN explicó que en los registros, México ha vivido tres eventos muy fuertes de “El Niño”, destacando:



1982-1983: provocó sequías, incendios forestales y pérdidas agrícolas.

1997-1998: estuvo asociado con una intensa temporada de incendios y temperaturas extremas.

2015-2016: destacó por el calentamiento del Pacífico y sus efectos climáticos en distintas regiones del mundo.

Gráfica que muestra los picos más altos de “El Niño” en México.|Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué fenómeno de “El Niño” ha sido el más devastador en México?

No existe un único “Niño” que pueda considerarse el más devastador en todos los aspectos, pues las consecuencias dependen del sector que se analice.

“Los tres eventos muy fuertes que tuvimos, provocaron diferentes afectaciones en cada uno de ellos…No podemos decir cuál fue el más catastrófico, ya que hay diferentes sectores que hay que monitorear. Desde la parte de la agricultura, los incendios forestales, las lluvias torrenciales”, explicó el meteorólogo Alejandro García.

De acuerdo con los datos compartidos por el entrevistado, en 1998 resultaron afectadas cerca de 840 mil hectáreas por los incendios.

Pero “El Niño” también puede modificar los patrones de lluvia, favorecer periodos de sequía y olas de calor, que a la vez puede llegar a provocar contingencias ambientales.

¿Por qué “El Niño” aumenta su fuerza cada vez que aparece?

“El Niño” suele formarse cada dos o siete años, y aunque no necesariamente se vuelve más intenso cada vez que aparece, mucho depende de lo cálido que se encuentre el océano o la atmósfera en sí.

El fenómeno se desarrolla cuando las aguas superficiales del Pacífico tropical central y oriental se calientan por encima de sus valores habituales.

A su vez, modifica la circulación atmosférica y puede alterar las lluvias y las temperaturas en distintas partes del planeta. Pero a este cóctel, se le suma el calentamiento global.

“Cuando se sobrelapan un fenómeno como “El Niño” con el cambio climático pueden generarse condiciones que hacen que el evento sea más fuerte”, explicó el SMN.

Un ejemplo que mencionó es que en 2024, México registró condiciones de calor muy altas y que en la Ciudad de México (CDMX) se presentó una ola de calor de más de 30 días.

¿Cuánto dura un evento de “El Niño”?

Un episodio de “El Niño” suele durar entre nueve y 12 meses, aunque algunos pueden prolongarse hasta 18 meses, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).