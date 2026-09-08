La temporada de lluvias no termina: el SMN revela los meses en que lloverá más fuerte por “El Niño”

La temporada de lluvias en México está lejos de terminar y el fenómeno de “El Niño” podría modificar el clima durante los próximos meses.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha advertido que el sistema El Niño-Oscilación del Sur podría fortalecerse a un “evento muy fuerte” a finales de 2026, lo que chocaría prácticamente con las lluvias y la temporada de frentes fríos en el país.

¿En qué mes lloverá más fuerte por “El Niño” en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para 2026 un otoño e invierno con lluvias por encima del promedio en algunas regiones de México, y esto se debe al fortalecimiento del fenómeno ENOS.

Por ello, meteorólogos prevén que en octubre las lluvias se ubiquen dentro de los valores normales o por arriba del promedio, mientras que para noviembre se espera que sea el mes más húmedo, específicamente para el centro-norte y noreste del país.

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Para diciembre, se espera que el noroeste del país tenga lluvias superiores al promedio, mientras que en el occidente y sur las precipitaciones podrían ubicarse por debajo del promedio.

Es importante aclarar que las precipitaciones no se presentarán de la misma forma en todo el país. Mientras que en algunas regiones podrían registrarse casi diluvios, en otros estados las precipitaciones podrían ser escasas.

“El Niño” intensifica la temporada de frentes fríos en México este 2026

El SMN informó que la temporada de frentes fríos 2026-2027 tendrá una actividad mayor al promedio, con un pronóstico total de 56 sistemas frontales, incluyendo:



Septiembre: 3 frentes fríos

Octubre: 7

Noviembre: 8

Diciembre: 9

Enero: 8

Febrero: 7

Marzo: 6

Abril: 6

Mayo:2

Esto significa que diciembre será el mes con mayor cantidad de frentes fríos previstos, seguido de noviembre y enero.

¿Cómo será el clima en septiembre por “El Niño”?

Aunque el pronóstico apunta a que septiembre tendrá lluvias por debajo del promedio en términos generales, eso no significa que vaya a dejar de llover.

De hecho, es en este mes cuando llegan los primeros frentes fríos, sumado a la combinación de ondas tropicales, ciclones tropicales, vaguadas y el monzón mexicano.