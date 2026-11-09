“El Niño” ya alcanzó una intensidad muy fuerte, gracias al aumento de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, confirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno climático, capaz de alterar las temperaturas y los patrones de lluvia en distintas partes del planeta, ya se estableció en su fase muy fuerte, aunque advierten que todavía no llega a su pico máximo, por lo que sus efectos se sentirán hasta 2027.

¿En qué mes “El Niño” llegará a su pico máximo?

El Niño-Oscilación del Sur es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento “anormal” de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, y que suele ocurrir de manera cíclica cada 2 o 7 años.

Aunque no siempre alcanza su fase muy fuerte, pronósticos indican que el fenómeno podría ser histórico este año, alcanzando su pico máximo en el mes de diciembre 2026.

Especialistas de la UNAM explican que los efectos de “El Niño” no ocurren necesariamente al mismo tiempo que su pico de intensidad, por lo que el aumento de la temperatura atmosférica a escala mundial se podría manifestar manifestarse aproximadamente dos o cuatro meses después.

Por ello, aunque el evento climático alcance su máxima intensidad durante el invierno, sus consecuencias en México podrían presentarse durante la primavera 2027.

¿Cuáles serán los efectos de El Niño en México?

“El Niño” puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones de México. Sin embargo, sus efectos no serán iguales en todo el territorio nacional.

Con base en el primer boletín de “El Niño 2026-2027”, el país ha experimentado al menos tres eventos clasificados como muy fuertes, lo que ha permitido identificar lo que le espera al país durante el primer trimestre del año:

Más lluvias en el norte y noroeste : entre noviembre y abril podrían registrarse precipitaciones superiores a lo habitual.

: entre noviembre y abril podrían registrarse precipitaciones superiores a lo habitual. Más frentes fríos: durante el invierno podría aumentar los sistemas frontales, así como Eventos de Norte en el golfo de México.

durante el invierno podría aumentar los sistemas frontales, así como Eventos de Norte en el golfo de México. Menos lluvias: entre abril y junio de 2027 podría aumentar la sequía en el centro, sur y sureste.

entre abril y junio de 2027 podría aumentar la sequía en el centro, sur y sureste. Olas de calor : durante la primavera y principios del verano podrían presentarse episodios de calor más frecuentes, intensos y prolongados.

: durante la primavera y principios del verano podrían presentarse episodios de calor más frecuentes, intensos y prolongados. Sequías e incendios forestales: la combinación de temperaturas elevadas y falta de lluvia podría favorecer los incendios y la mala calidad del aire.

Entre las entidades que históricamente han registrado mayores aumentos de temperatura durante los fenómenos de “El Niño” se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Oaxaca

Guerrero

¿En qué años México ha registrado episodios de “El Niño” muy fuerte?

Desde 1950, se han registrado al menos tres episodios de “El Niño” con intensidad muy fuerte, entre ellos:

1982-1983

1997-1998

2015-2016

En los tres casos, el fenómeno alcanzó su máxima intensidad entre noviembre y enero.

Además, en los tres casos se detectó un mismo patrón: durante el invierno se registraron temperaturas más bajas de lo normal en amplias regiones, mientras que en mayo y junio del segundo año aumentaron las temperaturas y disminuyeron las lluvias.