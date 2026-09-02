“Se le puede ganar a Morena": Jorge Romero adelanta posibles alianzas rumbo a elecciones 2027

En entrevista con Manuel López San Martín, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la oposición tiene posibilidades reales de vencer a Morena en los próximos procesos electorales, por lo que el partido no descarta conformar frentes opositores con el PRI, Movimiento Ciudadano o fuerzas locales. El líder panista explicó que la estrategia no se impondrá de forma centralizada, sino que se consultará con las dirigencias estatales para evaluar la realidad de cada región, abriendo la puerta a coaliciones clave en entidades estratégicas como Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Chihuahua para arrebatar o consolidar gobiernos frente al oficialismo.

¡ADVERTENCIA ELECTORAL! El 63% dejará de votar por @PartidoMorenaMx si se prueban nexos con el narco



En #entrevista, el dirigente nacional de @AccionNacional, @JorgeRoHe, afirmó que la ciudadanía no perdonará la falta de investigación ante las acusaciones contra narcopolíticos y… pic.twitter.com/o8Cy8zuMCR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Respecto al panorama en Michoacán y el destape de perfiles como Grecia Quiroz o la permanencia de liderazgos consolidados como el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, Romero destacó que el panismo priorizará la unidad y el diálogo con la ciudadanía para definir a las candidaturas más competitivas. Enfatizó que el objetivo de las alianzas va más allá de un acuerdo entre partidos, buscando frenar el avance de lo que denominó “gobiernos destructivos” y asegurar la tranquilidad en regiones severamente impactadas por la violencia, asegurando que Morena se llevará una sorpresa en las urnas.