“Le siguen dando protección": Jorge Romero alerta sobre el regreso de Rocha Moya a Sinaloa

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, lanzó una seria advertencia sobre el panorama político y de seguridad en el norte del país, al asegurar que el Gobierno Federal y Morena están preparando todas las condiciones para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regrese a su cargo. El líder del blanquiazul señaló de manera contundente que la posible reaparición del mandatario estatal no se dará como consecuencia de un veredicto o una resolución judicial que lo declare inocente, sino que responde directamente a una narrativa de protección política construida desde el oficialismo para cobijar al funcionario a pesar de las graves acusaciones en su contra.

Esta preocupación surge debido al vacío legal y administrativo en el que se encuentra actualmente la entidad. Romero Herrera recordó que la licencia solicitada por Rocha Moya es de carácter meramente temporal y, desde el punto de vista jurídico, conserva intacta la posibilidad de comunicar su reincorporación en el momento en que lo decida. De esta manera, mientras no exista una resolución formal por parte de los tribunales que se lo impida legalmente, el mandatario con licencia podría retomar sus funciones ejecutivas en cualquier instante y desplazar de forma automática a la actual gobernadora interina de Sinaloa.

Exigencias de transparencia para la FGR y el Congreso de Sinaloa

Ante este escenario que el PAN considera un riesgo para la legalidad, la dirigencia nacional del partido formuló dos exigencias enérgicas dirigidas a las instituciones del Estado. Por un lado, Jorge Romero hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la República (FGR) para que transparente de inmediato el estado en que se encuentran las investigaciones en torno a los presuntos vínculos del mandatario con el crimen organizado, argumentando que la ciudadanía tiene el derecho de conocer los avances reales de las carpetas de investigación antes de que se consume cualquier movimiento político.

Por otra parte, la exigencia se extendió a nivel local hacia el Congreso del Estado de Sinaloa. El líder panista demandó que el poder legislativo estatal informe de manera clara e inmediata a la población cuáles serían los protocolos y qué sucedería jurídicamente ante un eventual regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura. Para la oposición, es indispensable establecer certezas y evitar que el estado caiga en una mayor inestabilidad política, frenando lo que consideran un intento del partido en el poder por proteger a los suyos por encima de la justicia y la tranquilidad de los sinaloenses.