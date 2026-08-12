¿Qué son las “candidaturas comunes” y cómo buscan frenar a Morena en 2027?

Rumbo a las elecciones intermedias del domingo 6 de junio de 2027, donde estarán en juego 17 gubernaturas y la renovación completa de la Cámara de Diputados , los partidos de oposición han comenzado a reconfigurar su estrategia electoral. Tras el desgaste que dejó la coalición formal "Fuerza y Corazón por México", el PRI y el PAN alistan el uso de las "candidaturas comunes" como su principal herramienta política para competir en el territorio.

Rumbo a elecciones 2027: ¿Qué son las candidaturas comunes?

A diferencia de una coalición electoral, donde los partidos firmantes están obligados a registrar una plataforma política unificada, compartir un mismo logotipo en la boleta y repartirse los porcentajes de votación mediante un convenio nacional registrado ante el INE, la candidatura común es un mecanismo mucho más flexible y de alcance estrictamente local.

Los perfiles polémicos que buscan las gubernaturas con Morena en 2027

Bajo esta figura jurídica contemplada en diversos estados, dos o más partidos políticos acuerdan abanderar al mismo candidato o candidata a la gubernatura o alcaldía, pero sin perder su identidad propia, sin fusionar sus prerrogativas financieras y apareciendo con sus respectivos emblemas en la boleta electoral. Esto permite que el ciudadano mantenga su lealtad partidista mientras suma su voto al mismo perfil opositor.

¿Por qué la oposición apuesta por esta figura en 2027?

La decisión de optar por candidaturas comunes sobre las coaliciones tradicionales responde a tres factores estratégicos clave:



Evitar la contaminación de la marca nacional: En varias entidades del norte y centro del país, las militancias locales del PAN o del PRI rechazan las alianzas nacionales forzadas. La candidatura común permite que cada partido mantenga su discurso local sin arrastrar los negativos del socio político a nivel federal.

En varias entidades del norte y centro del país, las militancias locales del PAN o del PRI rechazan las alianzas nacionales forzadas. La candidatura común permite que cada partido mantenga su discurso local sin arrastrar los negativos del socio político a nivel federal. Transferencia directa de votos y registro: Cada voto cruzado en el logotipo del PAN suma a la bolsa del PAN, y el del PRI a la bolsa del PRI. Esto evita disputas por el porcentaje de votación mínima requerida para conservar el registro o las prerrogativas estatales.

Cada voto cruzado en el logotipo del PAN suma a la bolsa del PAN, y el del PRI a la bolsa del PRI. Esto evita disputas por el porcentaje de votación mínima requerida para o las prerrogativas estatales. Sumar fuerza local: Permite sumar fuerzas en estados donde la oposición por separado se rezaga frente a la maquinaria de Morena

De esta manera, la figura de la candidatura común se perfila como el "plan B" con el que la oposición intentará arrebatarle gubernaturas a Morena y sus aliados sin la necesidad de firmar pactos nacionales rígidos.

