¿OVNI en EU? Pentágono dice que una nave nodriza extraterrestre envía sondas a la Tierra

Un informe realizado por el Pentágono sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI) sugirió que una nave nodriza extraterrestre podría estar en nuestro sistema solar enviando sondas a la Tierra para analizar nuestro mundo, parecidas a las que envía la NASA cuando investiga otros planetas.

El informe fue realizado por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de resoluciones de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, y Abraham Loeb, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard.

El estudio, que aún se encuentra en revisión, indicó que existe un objeto interestelar artificial que podría ser una nave nodriza extraterrestre que expulsa muchas pequeñas sondas, las cuales pueden alcanzar a la Tierra y otros planetas cuando la nave pasa frente a nuestro planeta y el Sol.

El principio o el fin?



El Pentágono anuncia que una nave nodriza se encuentra en nuestro Sistema Solar.



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Según los investigadores, la nave nodriza extraterrestre que lanza las sondas proviene de una galaxia lejana, la cual lleva varias décadas parada en un punto fijo de nuestro sistema solar.

“Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave nodriza que libera muchas sondas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente a las misiones de la NASA”, se pudo leer en el documento.

¿Qué se sabe de los OVNIS en Estados Unidos?

Desde hace algún tiempo, el gobierno de Estados Unidos empezó a reconocer el avistamiento de Objetos Voladores no identificados (OVNI), incluso han hecho públicos algunos documentos y hasta videos.

Tan solo en septiembre de 2019, la Marina estadounidense confirmó la existencia de tres clips desclasificados sobre el avistamiento de OVNIS durante el 2017 y 2018.

Anteriormente, en 2010, siete exsoldados estadounidenses declararon haber tenido encuentros personales con OVNIS en instalaciones de armas nucleares durante los años 60, 70 y 80, la época en la que más se habló sobre extraterrestres.

El exgobernador de Arizona, Fife Symington, relató para la agencia CNN que en marzo de 1997 varios ciudadanos presenciaron un “gran objeto volador cerca de Phoenix”.