El Pity Velarde: acusado de nexos con el narco y dueño del restaurante donde desapareció Carlos Emilio
Carlos Emilio desapareció tras ir a un restaurante durante sus vacaciones en Mazatlán; ahora una investigación sobre El Pity Velarde revela nexos con ese lugar.
Carlos Emilio Galván, un joven de 21 años, fue visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2025 mientras estaba con su familia en el bar “Terraza Valentino” en Mazatlán, Sinaloa. Un negocio de El Pity Velarde; hoy acusado de nexos con el narcotráfico.
El Pity Velarde fue exsecretario de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, además es propietario de restaurantes, bares, hoteles e inmobiliarios.
Pero más allá de sus negocios, ha sido señalado por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas como parte de una investigación por presuntos recursos de procedencia ilícita.