Carlos Emilio desapareció en el baño de la Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Carlos Emilio, originario de Guadalupe Victoria, Durango, quien fue visto por última vez el pasado 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, al entrar al baño de la Terraza Valentino.

De acuerdo con la información oficial, el caso es atendido por la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Sur, que mantiene coordinación con la Fiscalía de Durango y autoridades federales para desplegar operativos de búsqueda.

La institución señaló que se han realizado diversas diligencias para dar con el paradero del joven y que se mantiene comunicación constante con su familia para brindar acompañamiento y actualizaciones sobre el avance de las investigaciones.

@FiscaliaSinaloa inició carpeta de investigación por la privación de la libertad de Carlos Emilio “N”, ocurrida el 4 de octubre en Mazatlán.



Se realizan diligencias de búsqueda en coordinación con la @DgoFiscalia y autoridades federales, brindando acompañamiento a la familia. — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) October 12, 2025

El caso de Carlos Emilio: un viaje familiar convertido en tragedia

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, viajó a Mazatlán con su familia para disfrutar unos días de descanso. La noche del 4 de octubre y madrugada del 5, acudió con sus primas al bar Terraza Valentino, pero nunca regresó después de ir al baño. Desde entonces, no se ha sabido nada de él.

Su madre, Brenda Valenzuela Gil, relató que el joven era un reciente egresado de la licenciatura en Gastronomía y un prometedor deportista en su comunidad. “Solo queremos encontrarlo y que las autoridades hagan su trabajo”, expresó durante una marcha realizada en Mazatlán hace dos días, donde decenas de personas exigieron justicia y la presentación con vida de Carlos Emilio.

Carlos Emilio desapareció tras entrar a un baño en la Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa|Fiscalía Durango y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Terraza Valentino responde a señalamientos tras desaparición de Carlos Emilio

El establecimiento Terraza Valentino emitió un comunicado donde aseguró haber colaborado completamente con las autoridades desde el primer momento.

“El mismo día que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas”, señaló la empresa, propiedad de Ricardo ‘Pity’ Velarde Cárdenas, actual secretario de Economía de Sinaloa.

Asimismo, el comunicado enfatizó que, por respeto al proceso, no se habían pronunciado antes y reiteró su disposición total de seguir colaborando con la Fiscalía hasta el esclarecimiento del caso.

Exigen resultados en la búsqueda de Carlos Emilio

Familiares y amigos continúan difundiendo la imagen de Carlos Emilio en redes sociales con el hashtag #DóndeEstáCarlosEmilio, uniéndose a las miles de familias mexicanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. También Brenda Valenzuela Gil, convocó a una marcha para este próximo sábado 18 de octubre, “Queridos amigos, familiares, madres, padres, hermanos, hijos y sociedad en general. Con el corazón roto de una madre que busca a su hijo, los convoco a que junto conmigo alcemos la voz por mi hijo Carlos Emilio, por todos los que nos faltan y por qué no falte uno más.”

La desaparición del joven duranguense ha provocado indignación nacional, reavivando el debate sobre la inseguridad y la impunidad que persisten en zonas turísticas del país.

