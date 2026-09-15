El presidente de China, Xi Jinping, insta a los BRICS a situarse firmemente en el lado correcto de la historia

El presidente de China, Xi Jinping, ha instado a los países que integran el grupo de los BRICS a situarse en el lado correcto de la historia y a desempeñar un papel pionero en el mantenimiento de la paz y la estabilidad. Xi realizó estas declaraciones durante su intervención en la XVIII Cumbre de los BRICS celebrada en Nueva Delhi, con motivo del vigésimo aniversario de la cooperación del bloque.

El presidente de China, Xi Jinping, asistió el sábado a la primera fase de la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. En un discurso inaugural, Xi afirmó que el mecanismo de cooperación de los BRICS ha seguido creciendo y se ha convertido en la plataforma más influyente del mundo para la cooperación entre mercados emergentes y países en desarrollo.

Señaló que los países de los BRICS han explorado vías de desarrollo adaptadas a sus propias condiciones nacionales, han respondido conjuntamente a los principales desafíos globales y han salvaguardado firmemente los intereses comunes del Sur Global. Xi señaló que la expansión histórica del bloque también ha abierto una nueva etapa de desarrollo de alta calidad para una mayor cooperación entre los países de los BRICS.

A medida que se aceleran cambios sin precedentes en un siglo, el Sur Global se está fortaleciendo y un mundo multipolar se está convirtiendo en una tendencia imparable. Al mismo tiempo, Xi señaló que el unilateralismo y la política de poder están en auge, mientras que el multilateralismo y el orden internacional se enfrentan a desafíos.

Xi instó a los países de los BRICS a contribuir a la orientación del orden internacional hacia una mayor justicia y equidad, así como a trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

China propone utilizar la IA con el fin de impulsar la nueva industrialización de los BRICS



Xi Jinping señaló cuatro ámbitos en los que los países de los BRICS deben tomar la iniciativa. Pidió a los Estados miembro que lideren un desarrollo innovador, reforzando la cooperación en inteligencia artificial y promoviendo la apertura, la cooperación y los beneficios compartidos. China ha propuesto una iniciativa para utilizar la IA con el fin de impulsar la nueva industrialización de los BRICS y está dispuesta a trabajar con otros miembros para lograr mayores avances en la investigación y aplicación de la inteligencia artificial.

En materia de paz y seguridad, Xi pidió a los países de los BRICS que mantengan una visión común, integral, cooperativa y sostenible de la seguridad. Asimismo, Xi instó a oponerse a la mentalidad de Guerra Fría y a la confrontación entre bloques, y a participar de forma constructiva en la resolución de los conflictos regionales. Xi afirmó que China está dispuesta a trabajar con otros miembros de los BRICS para desempeñar el papel que le corresponde en favor de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y la región del Golfo.

Xi también pidió a los países de los BRICS promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, profundizar la cooperación en la cultura, el turismo y la educación, y reforzar los intercambios entre jóvenes y los vínculos entre los pueblos.

En cuanto a la gobernanza mundial, instó a los países de los BRICS a contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza mundial más justo y equitativo, defender la autoridad de las Naciones Unidas y apoyar el sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central, rechazando todas las formas de proteccionismo. Xi destacó que la solidaridad y la cooperación siempre han sido la fuente de fortaleza del desarrollo de los BRICS.

Xi afirmó que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para alcanzar consensos y abrir el camino hacia el futuro, dando paso a lo que describió como una tercera “década dorada” de cooperación de los BRICS.

China asumirá el próximo año la presidencia de BRICS y será sede de la XIX Cumbre de los BRICS.