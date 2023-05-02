“Si el PRI se va, por mi sombrero, que Peso Pluma vendrá": Armando Guadiana

Durante el debate de los candidatos a la gubernatura en Coahuila por las elecciones 2023, Armando Guadiana, de Morena, cerró con un llamado a la juventud en el que prometió que, si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se va, el cantante mexicano, Peso Pluma vendrá.

En el debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila, el candidato de Morena a la gubernatura de ese estado le pidió a la población joven no caer en el error de sus abuelos y sacar al PRI del poder.

"Amigos y amigas de Coahuila, en todas las encuestas seis de cada 10 ciudadanos quieren que se vaya el PRI, incluyendo las que ellas mandan a hacer (...) es momento de llamar al voto útil y hago un llamado a la juventud que es el voto mayoritaria en esta elección del 4 de junio", subrayó Armando Guadiana.

¿Peso Pluma cerrará la campaña de Armando Guadiana en Coahuila?

El pasado domingo 30 de abril, el candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, compartió un video en redes sociales con la canción "Ella Baila Sola" del cantante Peso Pluma; en los recientes días trascendió que el equipo de Guadiana busca al también conocido como 'Doble P' para cerrar la campaña rumbo a las elecciones 2023, aunque hasta el momento no han confirmado la noticia.

¿Quién es Peso Pluma? El cantante mexicano que traería Armando Guadiana a Coahuila

¡El rey de los corridos tumbados! Oriundo de Guadalajara, Jalisco, el cantante Peso Pluma se llama Hassan Emilio Kabande Laija y nació el 15 de junio de 1999; actualmente es el cantante más influyente de la música regional mexicana y posee una extensa lista de canciones reproducidas en distintas plataformas musicales, lo que lo ha llevado a superar a artistas de la talla de Bad Bunny.

Actualmente, Billboard actualizó su lista y sorprendió a los seguidores de la página con la aparición de Peso Pluma, quien junto a Grupo Frontera sumaron 14 canciones a la prestigiosa lista del Top 200.

La propuesta de Armando Guadiana respecto a traer a Peso Pluma en caso de que se vaya el PRI despertó la opinión de los internautas, quienes han dividido opiniones, algunos consideran que es una propuesta "muy elocuente" y otros pidieron enfocar los esfuerzos en la seguridad de la ciudad.

