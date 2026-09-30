El pueblo mágico a una hora del Tren México-Toluca con aguas termales nocturnas y hospedaje barato

Si buscas una escapada cerca de la Ciudad de México (CDMX), conoce cuál es el pueblo mágico con aguas termales que puede ser una opción para descansar y disfrutar de aguas termales durante la noche. Además, su cercanía con el Tren México-Toluca y sus alternativas de hospedaje económico lo convierten en un destino para considerar en un viaje de fin de semana.

Balneario Municipal de Ixtapa de la Sal

El Balneario Municipal de Ixtapan de la Sal se encuentra en Allende Sur, en el municipio de Ixtapan de la Sal, estado de México, y puede ser una alternativa para quienes buscan una escapada de descanso sin alejarse demasiado de la Ciudad de México.

Uno de sus principales atractivos son sus aguas termales, por lo que el lugar puede incluirse en un plan de fin de semana para relajarse y conocer este Pueblo Mágico.

¿Dónde está el Balneario Municipal?

El balneario se localiza en Allende Sur, Ixtapan de la Sal, Estado de México. Su ubicación permite combinar la visita a las instalaciones con un recorrido por el centro de Ixtapan de la Sal.

Para organizar la visita, conviene revisar previamente horarios, costos de entrada y disponibilidad de las instalaciones, ya que estos datos pueden cambiar.

También es recomendable contemplar el tiempo de traslado y, si planeas quedarte a dormir, comparar las opciones de hospedaje disponibles en Ixtapan de la Sal.

De esta manera, el Balneario Municipal puede formar parte de un itinerario de fin de semana que incluya aguas termales, descanso y un recorrido por el Pueblo Mágico.

¿Para qué ayudan las aguas termales?

Las aguas termales pueden proporcionar principalmente una sensación de relajación y bienestar. Dependiendo de su temperatura y composición mineral.