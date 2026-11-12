Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), renunció al cargo que tenía como secretario particular en el gobierno de Alfonso Durazo en Sonora.

La renuncia ocurre tras la revelación de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara cuentas bancarias de personas allegadas a la expresidenta del INE, tras los escándalos de presunta corrupción en la asignación de contratos.

Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda Taddei como nuevo secretario particular del Poder Ejecutivo, y a Ramón Alejandro Acosta Cortez como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Estado.



Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de todas y todos en Sonora. pic.twitter.com/aUmSulBQpb — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 5, 2025

Trayectoria de Pineda Taddei en el gabinete de Alfonso Durazo

El gobierno de Sonora confirmó la salida de Pineda Taddei. En enero de 2025 tomó el cargo de titular de la Consejería Jurídica de Sonora. Posteriormente, en agosto del mismo año, Durazo Montaño lo nombró como su secretario particular. Previamente, se desempeñó como administrador del Centro de Investigaciones Parlamentarias en Sonora.

Rogelio Pineda Taddei tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, así como otra licenciatura en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de Sonora, además de una maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública.

Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.



Agradezco al Dr. Adriel Córdova Pimentel por su trabajo y dedicación en mi gobierno y le deseo gran éxito como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. pic.twitter.com/vQUpb9NgWB — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 2, 2025

Investigación de la UIF y bloqueo de cuentas ligadas a Guadalupe Taddei

La renuncia de Pineda Taddei ocurre después de la investigación de la UIF contra Guadalupe Taddei. La Unidad incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la lista de personas bloqueadas. Reportes periodísticos señalan que en dicha lista figuran la exconsejera presidenta del INE, así como José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, los contratistas junto con quienes se habría beneficiado la antigua titular del instituto electoral.