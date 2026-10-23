ASF abre investigación de oficio contra el INE y sus proveedores por desvío de recursos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó el inicio de una investigación de oficio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por el posible uso indebido de recursos públicos. La indagatoria formal no solo cerca a la administración central del órgano electoral encabezado por Guadalupe Taddei, sino que se extiende hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, servidores públicos y proveedores vinculados a las licitaciones bajo sospecha.

El máximo órgano de fiscalización del país precisó que ya cuenta con elementos e indicios suficientes que apuntan a severas anomalías en contrataciones, colusiones, posibles conflictos de interés y esquemas de triangulación de recursos públicos.

La #ASF informa:



Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. pic.twitter.com/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026

La intervención de la ASF se fundamenta en las nuevas facultades legales otorgadas al organismo para investigar denuncias y revelaciones de oficio con independencia, objetividad y rigor técnico. El pronunciamiento de la máxima autoridad fiscalizadora se suma a las investigaciones en curso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y representa un golpe contundente contra la cúpula del arbitraje electoral. Ante el caudal de inconsistencias administrativas, tanto el oficialismo como diversos sectores políticos han comenzado a retirar el respaldo institucional a la presidencia del instituto.

Las presuntas irregularidades que acorralan a la presidencia del INE

La indagatoria de las autoridades fiscalizadoras tiene como trasfondo una red de favorecimiento económico y "choferes de lujo" enquistada en el instituto. Entre las principales anomalías documentadas destacan los contratos millonarios adjudicados de manera directa a firmas como Corporativo Zeg y Cajas Graf. Esta última fue beneficiada con un contrato por hasta 198.7 millones de pesos para material de la elección judicial, a pesar de ser empresas investigadas por simulación de recursos y uso de factureras.

Taddei se deslinda de contratos millonarios del INE: “Ya no son parte de esta institución”

La trama involucra directamente a colaboradores cercanos a Guadalupe Taddei. Uno de los casos más relevantes es el de su chofer, Jonathan Navarrete Torres, quien cobraba 45 mil pesos mensuales omitiendo declarar que era apoderado legal de Corporativo Zeg. Asimismo, destaca el nombramiento de Jesús Octavio García González, exrepresentante de ambas firmas promovido a director de Administración del INE, e Ileana Araceli Hernández, contratante en Oaxaca antes de ser nombrada en la Unidad Técnica de Igualdad de Género. La sumatoria de aviadores, nombramientos cruzados y transferencias irregulares constituye el núcleo que hoy investiga la ASF para deslindar responsabilidades penales y administrativas.