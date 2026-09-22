Narcocultura en redes: la falsa ilusión de fama y lujo con la que enganchan a miles de menores

La influencia de la narcocultura en plataformas digitales está arrebatando a miles de adolescentes que deciden abandonar las aulas atraídos por la ilusión de ganar dinero rápido, fama y una falsa vida de lujos estilo influencer. Especialistas en seguridad y organizaciones sociales señalan que los grupos criminales han perfeccionado el uso de los algoritmos en redes sociales para potenciar la viralización de contenidos donde menores presumen armas, vehículos blindados y chalecos tácticos, idealizando una actividad delictiva que en la realidad conduce directamente a la muerte temprana, la violencia extrema y el sufrimiento profundo de las familias.

Ante este panorama alarmante que cobra la vida de decenas de miles de jóvenes cada año, expertos exigen al Estado mexicano implementar una profunda labor pedagógica urgente para concientizar tanto a padres como a menores sobre los riesgos del reclutamiento criminal. Las plataformas digitales fungen como un escaparate peligroso donde la romantización del narcotráfico oculta la cruda tragedia de las balaceras, el desamparo y la pérdida de vidas inocentes, lo que evidencia la necesidad de frenar esta crisis de seguridad y vulnerabilidad social que vulnera el futuro de la niñez.

