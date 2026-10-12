El recorrido imperdible por los 6 templos cercanos a la Basílica de Guadalupe para una visita completa en CDMX

La nueva Basílica de Guadalupe fue inaugurada el 12 de octubre de 1976, es una estructura moderna con una superficie de 10,000 metros cuadrados. A pesar de ser más pequeña en comparación con otras basílicas a nivel mundial, como la de San Pedro en el Vaticano, su capacidad para atraer visitantes es notable, congregando millones de personas durante su festividad anual el 12 de diciembre.

Su diseño circular permite que las 10,000 personas que puede albergar en su interior, disfruten de una vista óptima de la imagen de la Virgen desde cualquier punto del recinto.

¿Cuáles son los templos cercanos a la Basílica de Guadalupe?

A pocos pasos de esta icónica construcción, existe un recorrido que pocos conocen lleno de arte, historia y rincones interesantes que muchos pueden dejar fuera de la lista de visitas obligadas, pero que merecen la pena ser explorados.

Se trata de seis templos que ofrecen un recorrido de fe y momentos culturales que marcaron a esta zona, ubicada al norte de la CDMX.

Templo Expiatorio a Cristo Rey

Se trata de la Basílica Antigua y fue construida en el siglo XVIII, para venerar a la Virgen de Guadalupe. En 1749 este inmueble recibió el título de colegiata y en 1904 fue elevado a Basílica.

Debido a su deterioro estructural, a mediados del siglo XX se concretó su cierre y se confirmó la construcción de un templo más grande y moderno, a unos cuantos metros.

En 1979, en un trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Conferencia del Episcopado Mexicano, se dio inicio al proyecto de restauración para evitar la pérdida de la Antigua Basílica.

En el año 2000 volvió a abrir sus puertas, ahora bajo el nombre de Templo Expiatorio de Cristo Rey. En su interior se encuentra "La Capilla del Sagrario", un lugar clave para la devoción mariana que representa parte del arte sacro y la historia de la basílica, con elementos que datan de los siglos XVII y XVIII.

Templo Expiatorio de Cristo Rey - Sagrario| Pixabay

Convento y capilla de las capuchinas

Se erigió como nueva parroquia el 23 de enero de 1992, pero antiguamente era conocida como Archipresbiteral Parroquia de Santa María de Guadalupe.

Tuvo la función de convento para las monjas capuchinas, de los años 1782 a 1787, y se ubica exactamente a un costado de la antigua Basílica de Guadalupe.

Parroquia de indios

Se construyó entre 1640 y 1650, albergó la tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta 1709, cuando la trasladaron a la Antigua Basílica.

En esta iglesia se presume que vivió Juan Diego, entre 1531 y 1548. Actualmente, en este inmueble se ofrecen misas y se realizan eventos variados que organiza la Basílica de Guadalupe.

"Capilla del Cerrito" y mirador en la cima del Tepeyac

Para ubicar este templo, es necesario ascender a la cima del Tepeyac. Esta edificación, de estilo barroco y que data del siglo XVII, destaca por sus cuatro grandes esculturas de arcángeles circundantes y un mirador que ofrece una vista importante de la Ciudad de México. Aunque requiere una caminata considerable, la experiencia sin duda vale la pena.

Se construyó en el sitio en que la Virgen María se le apareció a San Juan Diego. En 1660 se dio la orden de construir una pequeña capilla para conmemorar las tres apariciones de la Guadalupana.

La “Capilla del Cerrito” y el mirador que es cusodiado por cuatro árcangeles | Fideicomiso Cerro del Tepeyac

"Capilla del pocito", un templo poco conocido

El templo conocido como "Pocito" fue construido entre 1777 y 1791. Este nombre se debe a que en el pasado albergaba un manantial, cuyas aguas se consideraban milagrosas.

Aunque el manantial se secó con el tiempo, aún es posible admirar la arquitectura de este lugar que cuenta con dos entradas. Su fachada está adornada con tezontle, mientras que sus cúpulas lucen revestimientos de azulejos blancos y azules.

La Capilla el “Pocito” fue de los templos en tener un manantial supestamente milagroso| Pixabay

Museo de la Basílica de Guadalupe

Detrás de la Antigua Basílica de Guadalupe se encuentra el Museo de la Basílica, un lugar que resguarda un tesoro de arte sacro, virreinal y mariano más importantes del país, con más de 4 mil bienes históricos, incluyendo pinturas, esculturas, orfebrería y la mayor colección de exvotos guadalupanos, que que oscila los 2 mil.