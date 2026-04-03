Peregrinaciones

Notas
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'Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu': Finaliza la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Cobertura total del Viacrucis 2026: revive todos y cada uno de los momentos más solemnes y conmovedores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa este Viernes Santo.
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Domingo de ramos: Arranca representación del viacrucis en Iztapalapa
La Semana Santa ya arrancó en Iztapalapa con las priemras represntaciones por el Domngo de Ramos; ¿quién interpreta este 2026 a Jesucristo? Te informamos.
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VIDEO: Joven camina desde Puebla y llega de rodillas a la Basílica para pedir por su abuelita
Jesús caminó desde Puebla a la Basílica para pedir por la salud de su abuelita, acompañado por su madre en una emotiva promesa de fe en el Día de la Virgen.
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¿Por qué celebramos a la Virgen de Guadalupe? Esta es la historia de la morenita
El 12 de diciembre, México y gran parte de América celebran con fervor a la Virgen de Guadalupe, pero ¿de dónde surgió esta gran fiesta a la morenita?
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Ciclista peregrino es embestido camino a la Basílica en plena devoción a la Virgen de Guadalupe| Mientras Dormía
Grave accidente HOY: Ciclista peregrino fue atropellado rumbo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe; cuerpos de emergencia atendieron al herido.
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¿A qué hora se cantan "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe?
La celebración de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será transmitida por TV Azteca con una programación especial.