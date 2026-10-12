La razón detrás de la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe con forma de la capa del Arca de la Alianza

La nueva Basílica de Guadalupe se construyó por dos razones principales: el deterioro de la antigua edificación y el crecimiento constante del número de peregrinos que acudían al santuario. El templo anterior presentaba problemas relacionados con el hundimiento del suelo, fracturas e inestabilidad, condiciones que ponían en riesgo a los visitantes y dificultaban la conservación de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La construcción del nuevo recinto comenzó en 1974 y concluyó con su inauguración el 12 de octubre de 1976. Ese mismo año, la imagen guadalupana fue trasladada a la sede que ocupa actualmente. Desde entonces, el templo recibe a millones de personas que llegan a la Ciudad de México para participar en celebraciones religiosas y rendir homenaje a la Virgen.

Hundimiento y fallas estructurales: los riesgos de la antigua Basílica de Guadalupe

La antigua Basílica de Guadalupe, construida entre los siglos XVII y XVIII, sufrió durante décadas los efectos del hundimiento diferencial del terreno. El suelo de la zona provocó que distintas partes del edificio descendieran de manera desigual, lo que ocasionó daños en la estructura.

Con el paso del tiempo, el inmueble acumuló fracturas y señales de inestabilidad. Esta situación generó preocupación por la seguridad de los peregrinos, especialmente durante las fechas de mayor afluencia, cuando miles de personas se concentraban en el santuario.

Los problemas del edificio no solo afectaban a quienes acudían al lugar. También representaban un riesgo para la conservación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo que las autoridades religiosas y especialistas consideraron necesario buscar una solución.

El problema del aforo y el incremento de peregrinos en La Villa

El deterioro de la antigua Basílica coincidió con el aumento de la devoción guadalupana y de las peregrinaciones. El espacio disponible dejó de ser suficiente para atender de manera segura a la cantidad de personas que visitaban el santuario.

La nueva construcción permitió contar con un recinto más amplio y adecuado para las celebraciones religiosas. Además, su diseño facilitó que los peregrinos pudieran observar la imagen de la Virgen desde distintos puntos del interior, incluso cuando el templo recibía grandes concentraciones.

La necesidad de ampliar la capacidad del santuario se volvió más evidente durante las celebraciones del 12 de diciembre, una de las fechas con mayor presencia de visitantes en la zona de La Villa.

¿Quién fue el arquitecto que diseñó la nueva Basílica de Guadalupe?

La nueva casa de la Virgen de Guadalupe estuvo a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y José Luis Benlliure, a quienes se sumó el trabajo del arquitecto Fray Gabriel Chávez De La Mora.

El objetivo de que tuviera una forma circular era simple: permitir que todos los fieles dentro del templo pudieran observar la imagen de la Guadalupana.

¿Cuándo se inauguró la nueva Basílica y cuándo trasladaron la imagen?

La construcción de la nueva Basílica comenzó en 1974. El proyecto avanzó durante los siguientes años hasta que el templo abrió sus puertas el 12 de octubre de 1976, fecha en la que también trasladaron la imagen de la Virgen de Guadalupe a su nueva sede.

Actualmente, la Basílica de Guadalupe es uno de los principales centros religiosos de México y recibe alrededor de 40 millones de visitantes al año.

La ubicación exacta de la Basílica de Guadalupe en La Villa

La nueva Basílica de Guadalupe se ubica al norte de la CDMX, en Fray Juan de Zumárraga #2, colonia Villa Gustavo A. Madero. La estación del Metro más cercana es La Villa, de la Línea 6 (Martín Carrera-El Rosario).

¿Qué pasó con la Basílica de Guadalupe antigua?

El nuevo recinto sustituyó en sus funciones principales a la antigua Basílica, aunque el edificio histórico permaneció dentro del conjunto religioso. Posteriormente, especialistas realizaron trabajos de ingeniería para atender los problemas de hundimiento que afectaban al inmueble anterior.