El Salvador endurece penas de cárcel a pandilleros

El gobierno de El Salvador informó que el Congreso aprobó endurecer las penas de cárcel contra pandilleros pertenecientes al grupo conocido como Maras Salvatruchas, ello en un intento por frenar una ola de violencia desatada la semana pasada.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicó que las penas de cárcel contra pandilleros de la Mara Salvatrucha aumentaron hasta 20 y 30 años, las penas actuales van de tres a cinco años.

Y para los líderes de las pandillas así como a quienes los financian, las sanciones irán de 40 a 45 años, actualmente reciben castigos de entre seis y nueve años de cárcel.

"Estas reformas tienen como objetivo imponer penas verdaderamente duras para estos terroristas que creen que pueden estar por encima de la autoridad y jugar con la vida de los salvadoreños. No es posible que la ley siga protegiendo a estos criminales", dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Antes de las 12 de la noche, llegaremos a 3,000 arrestos.



En solo 5 días y con menos de 96 horas de RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN.



Ninguno saldrá libre.



Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/6N5TOAfSCL — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2022

Asimismo, el parlamento de El salvador aprobó que las sanciones también se aumentaran a menores de edad miembros de pandillas con penas de hasta 20 años para mayores adolescentes a partir de los 16 años de edad, mientras que aquello menores de 12 años, podrían pasar hasta 10 años en la cárcel.

Bukele detiene a tres mil pandilleros en El Salvador

Nayib Bukele informó que en los últimos días las autoridades detuvieron a tres mil pandilleros y los arrestos continuarán para evitar más violencia como la que se registró el pasado 25 de marzo, donde se registraron cifras históricas de homicidios en el país.

Además, indicó que a los pandilleros encarcelados se les sancionó racionándoles los alimentos y prohibiéndoles que salgan a las áreas comunes de la cárcel.

"Desde el domingo, la comida es racionada y los 16 mil pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol”.

A LOS PADRES DE FAMILIA:



Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte.#GuerraContraPandillas https://t.co/uYsAEJ5aC2 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2022

El presidente de El Salvador también envió un mensaje a los padres de familia, para pedirles que hablen con sus hijos sobre las consecuencias de entrar a una pandilla.

“Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte”.

