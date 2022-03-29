Bukele detiene a mil 400 bajo el régimen de excepción en El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó que en los últimos tres días se logró la detención de mil 400 pandilleros gracias al decreto de régimen de excepción en el país debido a la ola de violencia registrada el fin de semana.

A través de un comunicado, Nayib Bukele informó que después de implementar el régimen de excepción en El Salvador, las autoriades capturaron a mil 400 criminales que están vinculados con los homicidios de los últimos días.

De acuerdo con el presidente, los detenidos se dedicaban a sembrar temor en la colonia Ciudad Futura y los alrededores de Cuscatancingo, “pero a partir de este día estarán tras las rejas”, indicó Nayib Bukele.

“Después de 24 horas del día de ayer donde informamos más de 600 capturas a nivel nacional en contra de las pandillas Mara Salvatrucha, este día hemos superado mil 400 capturas”.

Esta noche, presentamos otro grupo de pandilleros de la MS capturados, que se suman a los más de 1,400 detenidos en las operaciones durante la #GuerraContraPandillas. pic.twitter.com/TAfZKrCsB6 — PNC El Salvador (@PNCSV) March 29, 2022

Asimismo, Nayib Bukele lanzó una advertencia contra los pandilleros en El Salvador para que paren la agresión contra la población en las calles o “los mareros recluidos en los distintos centros penales pagarán por ello”.

En un mensaje, el mandatario salvadoreño aseguró que se implementarán medidas rigurosas al interior de los penales donde se encuentran los pandilleros detenidos, como racionar la comida, quitar colchonetas donde duermen y evitar que salgan a áreas comunes “donde pueden ver la luz del día”.

Bukele aprueba régimen de excepción en El salvador

El pasado fin de semana, Nayib Bukele solicitó al Congreso decretar un régimen de excepción en El Salvador tras una ola de homicidios en el país.

Por lo que los congresistas salvadoreños aceptaron iniciar el régimen de excepción en todo el país a partir del 27 de marzo y se extenderá durante los próximos 30 días.

El mandatario explicó que las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario y reiteró que, para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal.

“Servicios religiosos, eventos deportivos, comercios, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente. A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, explicó a la población.