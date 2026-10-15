El sistema de salud en México enfrenta un deterioro y está muy lejos de ser como en Dinamarca: análisis de Tolerancia Cero

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró en muchas ocasiones que el sistema de salud en México sería como el de Dinamarca, pero la realidad demuestra que no está ni cerca, y lo peor es que cada día que pasa, la crisis se agudiza más.

En una nueva entrega de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento y Manuel López San Martín analizan la realidad del sector salud, que enfrenta desabasto de medicamentos y malas condiciones laborales.

Con la llegada de Morena al gobierno desapareció el Seguro Popular, luego el fallido INSABI y actualmente, las carencias provocaron que médicos, enfermeras y trabajadores se manifestaran en varios estados del país.

El problema no está en quienes atienden a los pacientes, porque no tienen los suficientes recursos para dar un servicio digno a la población, sino en las decisiones morenistas sobre la política de salud.

La 4T destruyó el sistema de distribución de medicamentos y sigue sin resolver la entrega. Este gobierno presume compras y grandes cifras, pero la pregunta es la misma: ¿dónde están las medicinas?

