El sol “comido": Los aterradores presagios prehispánicos sobre el eclipse de 2026

Para las civilizaciones que habitaron el México antiguo, los fenómenos celestes no eran simples alineaciones accidentales, sino manifestaciones de una teofanía. Se sabe que estos eventos astronómicos funcionaban como revelaciones que marcaban el cierre de un ciclo y el inicio de otro, guardando una relación estrecha con los movimientos de Venus, Marte y diversas constelaciones. Aquí su vinculo con el eclipse solar 2026.

El ejemplo más emblemático se remonta al 21 de abril de 1325, fecha en que un eclipse solar fue interpretado por los mexicas como la señal definitiva para establecerse en el Valle de México. Para ellos, este oscurecimiento representaba la batalla cósmica entre sus deidades principales: el Sol, personificado por Huitzilopochtli, y la Luna, representada por Coyolxauhqui.

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Moctezuma y el temor al fin del mundo en 1507

La historia mexica parece estar enmarcada por la sombra de estos astros. Según investigaciones de expertos como Aarón González, el año 1507 fue crucial y fatídico. En esa fecha, que coincidía con la ceremonia del Fuego Nuevo o Xiuhmolpilli (la atadura de 52 años), ocurrió un eclipse de Sol que Moctezuma interpretó como un anuncio de desgracias.

Los registros indican que ese mismo año ocurrió un terremoto y una tragedia donde cerca de dos mil guerreros perecieron ahogados al intentar cruzar el río Tozac. Los sacerdotes incluso recriminaron al tlatoani por no haber encendido la hoguera ritual a tiempo, alimentando el temor a que las tinieblas fueran perpetuas.

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Sacrificios y ritos ante el descenso de los demonios

La percepción del tiempo en la antigüedad obligaba a realizar actos cosmogónicos para evitar la destrucción del universo. Se creía que si el Sol era devorado por completo y no volvía a brillar, los "tzitzimime" o demonios descenderían para devorar a la humanidad.

Ante este pánico inminente, la población reaccionaba con gritos y alaridos, mientras que en los templos se realizaban sacrificios humanos para alimentar al astro afligido.

Se sabe que los mexicas elegían a personas con albinismo o palidez extrema para estos ritos, mientras que en otras regiones, como la zapoteca, se sacrificaba a jorobados. En el norte, específicamente en Sinaloa, los indígenas salían con arcos y flechas para defender a la Luna de sus enemigos celestiales.

|INAH

Marcadores de muerte y cambios de gobiernoLos eclipses también funcionaron como cronistas de la política prehispánica. Existe registro de que estos fenómenos estuvieron vinculados a la muerte de gobernantes y transiciones de poder.

Un caso documentado es el deceso del tlatoani Axayácatl, precedido por un eclipse el 7 de junio de 1481. Asimismo, en el año 1496, durante la conquista del "Monte de la codorniz" en la Mixteca Alta, un eclipse total oscureció el cielo de tal forma que las estrellas fueron visibles mientras los guerreros vencidos eran sacrificados.

Otros registros históricos en ciudades como Palenque en el año 490, o en Xochicalco en el 664 d.C., refuerzan la idea de que para los antiguos mexicanos, el cielo dictaba el destino de la tierra.

