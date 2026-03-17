El próximo eclipse solar 2026 traerá consigo no solo un espectáculo astronómico en el cielo, sino también una transformación visual en la superficie terrestre. Debido a las variaciones en la iluminación natural durante el evento, se aconseja a los observadores de este evento vestir prendas en tonos rojos y verdes. Y acá te explicamos por qué.

Esta sugerencia busca permitir que las personas experimenten de manera directa un fenómeno sensorial que altera la percepción cromática cuando la luz solar disminuye de forma repentina.

🌒 ¡Atentos porque habrá otro eclipse de Sol!



El cielo volverá a oscurecerse el 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol para regalarnos un espectacular eclipse solar. ☀️🌑



🔭 El llamado "eclipse del siglo", que ocurrirá el 2 de agosto de 2027… pic.twitter.com/YCiveUix4z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Este proceso es conocido en el ámbito científico como el efecto Purkinje, el cual impacta la manera en que el ojo humano procesa los colores en entornos de baja luminosidad.

TAMBIÉN LEE: El mundo se prepara para el “Eclipse del Siglo": el fenómeno más largo de la era

La razón científica para elegir vestimenta roja o verde durante el eclipse de 2026

Durante el breve lapso en que el satélite natural obstruye la radiación solar, el entorno se sumerge en una penumbra artificial o falso crepúsculo. En ese instante, los colores que habitualmente percibimos con claridad se transforman en tonalidades grises plateadas, modificando el paisaje cotidiano.

La explicación técnica detrás de este cambio radica en el tipo de ondas que predominan en el ambiente. Al bloquearse la fuente directa de energía solar, la claridad que llega a los objetos es principalmente luz indirecta.

Este tipo de iluminación se compone mayoritariamente de ondas azules que tienen la capacidad de dispersarse con facilidad, lo que ocasiona que los elementos que nos rodean reflejen una mayor cantidad de esa luz azulada. Como resultado, el espectro de colores experimenta un desplazamiento visual hacia las tonalidades frías, una transición similar a la que ocurre diariamente durante el atardecer.

TAMBIÉN LEE: El eclipse solar más largo que dejará en la oscuridad a ciudades por 6 minutos: ¿cuándo y dónde será visible?

Bajo estas condiciones lumínicas, los colores cálidos como el rojo intenso tienden a oscurecerse de forma dramática, llegando incluso a parecer negros a la vista. Por el contrario, los matices verdes y azules adquieren un brillo especial y resaltan con mayor vigor en comparación con el resto de la paleta cromática.

La transformación del espectro en el "falso crepúsculo"

El efecto Purkinje se manifiesta precisamente en esos momentos de transición, donde la luz no es totalmente brillante pero tampoco se ha alcanzado una oscuridad absoluta, tal como sucede en el amanecer o el anochecer.

Esta experiencia óptica tiene una condición específica para poder ser apreciada por los entusiastas de la astronomía. Los especialistas aclaran que únicamente aquellos ciudadanos que utilicen sus gafas especiales para la ∫ lograrán distinguir con precisión esta curiosa mutación en los colores de su entorno y en las prendas de quienes los acompañan.

