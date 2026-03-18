Ya todos esperamos con ansias el eclipse solar 2026, algunos para ponerse sus mejores vestimentas para observarlo y comprobar ¿por qué deberías vestir rojo o verde durante el espectáculo?, mientras que otros, los enamorados de las estrellas y lo que pasa en el firmamento desean disfrutar de este evento astronómico tan esperado y que tendrá una duración de dos minutos que dejarán a oscuras algunas ciudades.

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El próximo evento astronómico que captará la atención de todo un país ya tiene fecha marcada en el calendario. El 2 de agosto se producirá un eclipse solar que promete transformar el paisaje cotidiano.

Para que nadie pierda detalle de este suceso, el Instituto Geográfico Nacional ha puesto en funcionamiento una plataforma digital especializada. Esta herramienta oficial permite a los ciudadanos anticiparse y conocer con precisión milimétrica cómo afectará el fenómeno a su entorno inmediato, ya sea en su propio barrio o en la ciudad que planeen visitar.

Guía paso a paso para usar el visualizador oficial

Si deseas planificar tu observación, el primer paso consiste en acceder al portal oficial alojado en visualizadores.ign.es/eclipses/2026. Una vez dentro de la interfaz, encontrarás un buscador en la parte superior donde es necesario introducir el nombre de tu municipio o el código postal correspondiente.

Si prefieres un método más visual, el sistema permite también ubicar cualquier punto geográfico mediante la colocación de una chincheta directamente sobre el mapa interactivo.

Tras seleccionar la ubicación, la plataforma te redirigirá a una sección con un panel informativo situado a la izquierda. En este espacio se detalla si en ese punto específico se experimentará un ocultamiento total del sol o si el fenómeno será únicamente parcial.

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Además, el sitio web proporciona los registros horarios precisos en los que iniciarán tanto la fase parcial como la etapa total o anular, dependiendo de las coordenadas elegidas.

Para visualizar la progresión del evento, el usuario debe interactuar con la herramienta denominada Evolución del eclipse, que se encuentra en la franja inferior de la pantalla.

🌒 ¡Atentos porque habrá otro eclipse de Sol!



El cielo volverá a oscurecerse el 12 de agosto de 2026, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol para regalarnos un espectacular eclipse solar. ☀️🌑



🔭 El llamado "eclipse del siglo", que ocurrirá el 2 de agosto de 2027… pic.twitter.com/YCiveUix4z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 10, 2026

Al desplazar esta barra de tiempo, observarás cómo el mapa cambia su tonalidad hasta volverse completamente oscuro en el instante de máxima cobertura. Este control deslizante es fundamental para identificar no solo el comienzo del oscurecimiento absoluto, sino también la extensión temporal que tendrá la fase de totalidad.

Contar con este recurso tecnológico resulta esencial para la organización logística de ese día. La posibilidad de conocer los horarios exactos y comparar las variaciones entre distintas zonas cercanas permitirá a los entusiastas de la astronomía elegir el mejor lugar de avistamiento.

Ya sea que decidas permanecer en tu lugar de residencia o emprender un viaje hacia otra región, disponer de esta información oficial garantiza una experiencia de observación segura y perfectamente coordinada.

Para quienes se encuentran en España, el fenómeno comenzará su exhibición en A Coruña a partir de las 19:30 horas, momento en el cual la luz del día empezará su transición hacia la penumbra.