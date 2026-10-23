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EU vs “El Tanque” del CJNG: podría recibir 40 años de prisión o cadenas perpetuas; era cercado a “El Mencho”

Iván “N”, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador del CJNG, fue acusado en EU, país que advirtió que podría ser condenado a 40 años de cárcel.

Iván “N”
Detienen a Iván “N”, presunto operador del CJNG|SSPC

El panorama para Iván "N", alias "El Tanque", presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generaación (CJNG), podría cambiar, al menos, eso advirtió el gobierno de Estados Unidos.

Este jueves 22 de octubre, las autoridades de México dieron a conocer nueva información al respecto de la situación legal de este sujeto, quien fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

“Tanque”, el operador de “El Mencho” que entró al huachicol y está ligado al círculo de Andy López Beltrán

EU acusa "El Tanque" del CJNG y advierte dura sentencia contra él

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un jurado federal presentó una acusación formal contra Iván “N”, “El Tanque”,

Lo acusan de delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y posesión de un arma de fuego vinculada al narcotráfico.

Iván "N", de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

¿Quién es Iván "N", conocido como "El Tanque" del CJNG?

Este sujeto es identificado como presunto operador regional del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que "El Tanque" , de acuerdo con las investigaciones, está vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además fue considerado como uno de los operadores de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho, líder del CJNG abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Iván “N” estaría relacionado con delitos de lavado de dinero, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas, homicidios, así como robo de vehículos y mercancías.

Además, se encuentra vinculado con el ataque a un helicóptero que participaba en una operación para detener a "El Mencho", en Jalisco en mayo de 2015.

Derivado de los trabajos de gabinete y campo, los agentes ubicaron su zona de movilidad y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan, donde fue detenido. Durante la acción se aseguró un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo.