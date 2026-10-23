EU vs “El Tanque” del CJNG: podría recibir 40 años de prisión o cadenas perpetuas; era cercado a “El Mencho”

El panorama para Iván "N", alias "El Tanque", presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generaación (CJNG), podría cambiar, al menos, eso advirtió el gobierno de Estados Unidos.

Este jueves 22 de octubre, las autoridades de México dieron a conocer nueva información al respecto de la situación legal de este sujeto, quien fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

“Tanque”, el operador de “El Mencho” que entró al huachicol y está ligado al círculo de Andy López Beltrán

EU acusa "El Tanque" del CJNG y advierte dura sentencia contra él

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un jurado federal presentó una acusación formal contra Iván “N”, “El Tanque”,

Lo acusan de delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y posesión de un arma de fuego vinculada al narcotráfico.

Iván "N", de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia. El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1 @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron. Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal. Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ Será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Reconocemos el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y los agentes de investigación de @SSPCMexico , de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

¿Quién es Iván "N", conocido como "El Tanque" del CJNG?

Este sujeto es identificado como presunto operador regional del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que "El Tanque" , de acuerdo con las investigaciones, está vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además fue considerado como uno de los operadores de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Iván “N” estaría relacionado con delitos de lavado de dinero, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas, homicidios, así como robo de vehículos y mercancías.

Además, se encuentra vinculado con el ataque a un helicóptero que participaba en una operación para detener a "El Mencho", en Jalisco en mayo de 2015.

Derivado de los trabajos de gabinete y campo, los agentes ubicaron su zona de movilidad y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan, donde fue detenido. Durante la acción se aseguró un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo.

