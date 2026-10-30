¿Qué se sabe de la supuesta caída a la Tierra del telescopio Swift de la NASA?

El telescopio espacial Swift de la NASA se encuentra en la etapa final de su misión y podría regresar a la Tierra en las próximas semanas, luego de que la agencia espacial estadounidense confirmara el fin de sus operaciones científicas.

La noticia ha generado dudas sobre una posible caída del observatorio, debido a que la nave espacial perdió altura rápidamente. Sin embargo, lo que confirmó la NASA es que Swift se prepara para reingresar a la atmósfera, no que haya ocurrido ya su caída a la Tierra.

El observatorio Neil Gehrels Swift fue diseñado para estudiar fenómenos astronómicos y, durante su trayectoria, reunió una importante cantidad de información científica sobre el universo.

¿Por qué el telescopio Swift regresará a la Tierra?

De acuerdo con la NASA, todos los satélites que permanecen en órbita terrestre baja experimentan resistencia atmosférica, un fenómeno que provoca que pierdan altura gradualmente.

En el caso de Swift, este efecto se intensificó debido a la reciente actividad solar, lo que ocasionó que la nave comenzara a descender más rápido de lo previsto.

Y es que, la agencia explicó que, durante agosto, concluyó una misión de mantenimiento que representaba una oportunidad para impulsar el observatorio y prolongar su permanencia en órbita. Sin embargo, no se realizó ninguna maniobra para elevar su trayectoria.

Posteriormente, Swift retomó sus observaciones científicas, luego de que el equipo las interrumpiera temporalmente para reducir la resistencia aerodinámica y conservar la altura del satélite mientras se evaluaba la posibilidad de impulsar la nave.

¿Qué descubrió el observatorio Swift durante su misión?

El fin de sus operaciones representa el cierre de una etapa importante para la investigación espacial, pues el observatorio dejó un amplio registro de observaciones científicas.

Entre los objetos que estudió se encuentran los restos de explosiones estelares, agujeros negros supermasivos activos en galaxias distantes y cometas pertenecientes a nuestro propio sistema solar.

¿Cuándo comenzó el descenso definitivo de Swift?

La NASA detalló que el 20 de octubre el observatorio alcanzó una altura de 275 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Al llegar a ese punto, la nave ya no pudo compensar los efectos de la resistencia atmosférica y entró en modo seguro, una condición en la que dejó de realizar sus actividades científicas.

¿Qué pasará con el telescopio de la NASA?

La NASA informó que se espera que la nave espacial reingrese a la atmósfera terrestre durante las próximas semanas. Por ahora, la información oficial compartida por la agencia establece que el observatorio se encuentra en su etapa final, pero no confirma una fecha exacta para el reingreso.