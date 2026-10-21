El último aliento de una estrella: Telescopio Hubble de la NASA capta una “mariposa cósmica” en el espacio

La Nebulosa de los Chorros Gemelos es el nombre de la obra de arte más reciente que la misión del telescopio Hubble de la NASA nos regala. Pero detrás de esos colores vibrantes que en la fotografía parecen las alas de una enorme "mariposa cósmica", hay una historia de transformación fascinante que nos demuestra que el cosmos tiene su propia manera de hacer arte con el caos.

Las estrellas suelen dejar sus mejores espectáculos para el final de sus vidas. En este caso, hace apenas 1,200 años —un simple parpadeo si hablamos de tiempos astronómicos—, una estrella vieja comenzó a expulsar sus capas externas de gas hacia el vacío. El núcleo ardiente que quedó al descubierto es el responsable de iluminar todo este material a su alrededor, creando el inmenso show de luces que hoy atrapa nuestra atención a 2,100 años luz de distancia.

Dos estrellas formaron a esta mariposa espacial

Lo que hace verdaderamente especial a esta formación no es solo su belleza, sino que no tiene una sola estrella operando en el centro, sino dos. Es un sistema binario donde ambas orbitan juntas rodeadas por un inmenso disco de gas, dando una vuelta completa cada cien años exactos. Imagina a una gran estrella acercándose al final de sus días, mientras su compañera, una enana blanca mucho más vieja, orbita a su alrededor robándole material a su paso.

Esa danza gravitacional constante es lo que moldea todo el gas expulsado y lo empuja con fuerza para darle la inconfundible forma de dos enormes lóbulos, evitando que el material crezca simplemente como una esfera aburrida.

Unas "alas de gas" a más de un millón de kilómetros por hora

Si observas con cuidado las alas de esta peculiar "mariposa cósmica", notarás unas tenues manchas azules que se extienden desde el centro estelar como si fueran venas. No son simples reflejos; en realidad se trata de chorros de gas disparados hacia el espacio a una velocidad superior a un millón de kilómetros por hora.

A medida que el par de estrellas gira en su baile interminable, estos chorros cambian de dirección lentamente. Funcionan como dos mangueras de agua a alta presión moviéndose sin control en medio del universo. Así, aunque la estrella pierde la vida, sus restos nos dejan una postal que mezcla la destrucción con belleza espacial.

Con información de la NASA