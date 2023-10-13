El “Tri” es de Alex Lora en México y Estados Unidos, confirma equipo legal del cantante

En los últimos días, ha circulado el rumor de que el equipo de Alex Lora, vocalista de la legendaria banda de rock mexicano conocida como "El Tri" había iniciado y supuestamente ganado una batalla legal por los derechos de este apodo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF); sin embargo, los rumores fueron desmentidos.

¿A quién pertenece el apodo de "El Tri"?

A través de un comunicado, Celia García Guerrero, apoderada legal de Alex Lora confirmó que el uso y derechos sobre la denominación y Marca Registrada "EL TRI"® han pertenecido por más de 50 años al vocalista de la legendaria banda de rock: Alejandro Lora Serna.

Según de específico, el registro del apodo se encuentra vigente en México, Estados Unidos y otras partes del mundo para ser diversificado como parte del género de música de rock y diversos productos o servicios, por lo que cualquier persona, plataforma digital o sujeto se encuentra impedido de utilizar comercialmente la marca "El Tri" sin la autorización previa del titular.

¿Por qué la marca El "Tri" no puede ser empleado por alguien más?

Celia García Guerrero aclaró que actualmente, la marca "El Tri" constituye un derecho exclusivo de uso y explotación a favor de Alex Lora: "Esté privilegio debe ser explotado solo por el titular en la forma que más convenga a sus intereses, siendo dichas prerrogativas oponibles frente a terceros".

El comunicado también detalla la importancia de evitar que un producto intelectual creado hace más de 50 años sea usado de manera común e indistinta por diversos medios de comunicación y personas físicas o morales:

Reiteramos también que el reconocimiento y prestigio nacional e internacional que ha obtenido la denominación “EL TRI” ha sido resultado de un arduo trabajo y esfuerzo no solo del Maestro Alejandro Lora, sino también es un esfuerzo de muchos participantes, colaboradores y público en general, quienes han dotado de prestigio y distintividad a dicha Marca. Celia García Guerrero

El mensaje finaliza con la frase: "Saludos a todos, Y QUE VIVA EL ROCK AND ROLL!!!", pero, ¿por qué ninguna persona, plataforma digital o sujeto puede hacer uso de este apodo?

De acuerdo con la experta en temas de propiedad intelectual, Jessica Sainos, una marca podrá ser cancelada, cuando pierde su carácter distintivo, permitiendo que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los servicios que ampara, de ahí la importancia de no permitir que sus marcas se diluyan y pierdan carácter distintivo.