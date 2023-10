Un giro inesperado se dio entre el mundo del futbol y la música, pues, en las recientes horas el periodista David Medrano dio a conocer que el vocalista, Alex Lora, de la legendaria banda de rock mexicano ‘El Tri’ habría ganado la batalla legal por los derechos del nombre a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La batalla legal por el nombre de ‘El Tri’ surgió luego de que la Selección Mexicana adoptó dicho apodo en alusión a los colores nacionales, por eso el vocalista en coordinación con su equipo legal aseguraron que el nombre únicamente debería ser usado por la agrupación.

¿Cuál es el origen de la banda de rock mexicano ‘El Tri’?

Alex Lora cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música, reconocido por su alma rebelde y su aspecto rockero conectó con los jóvenes del país desde el primer momento que inició su carrera con Three Souls in My Mind, este nombre se mantuvo hasta 1984, fecha en la que de manera oficial se convirtió en ‘El Tri’. Actualmente, a la banda de rock la respaldan más de 50 años de trayectoria.

