Un giro inesperado se dio entre el mundo del futbol y la música, pues se dio a conocer que Alex Lora, vocalista de la legendaria banda de rock mexicano 'El Tri', habría iniciado y supuestamente ganado una batalla legal por los derechos de este apodo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La batalla legal por el nombre de 'El Tri' surgió luego de que la Selección Mexicana adoptara dicho apodo en alusión a los colores nacionales, por eso el vocalista, en coordinación con su equipo legal, aseguraron que el nombre únicamente debería ser usado por la agrupación.

Algunas horas después de que se diera a conocer esta información, la propia FMF envió un mensaje a medios a través de Telegram, en donde aseguró que no hay un proceso legal abierto con Alex Lora o cualquier figura legal por el apodo de "El Tri", ya que aseguraron que la Federación no se apropió legalmente de este nombre.

¿Qué dijo la FMF sobre el supuesto litigio por el nombre de "El Tri"?

En un breve mensaje, el cual no fue difundido como comunicado, sino como aclaración el servicio de mensajería instantánea, Telegram, la FMF mencionó lo siguiente:

"A propósito de la información que ha circulado en últimas horas, la Oficina Legal de la FMF informa: La Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún litigio con el Sr. Alex Lora por el uso de alguna marca propiedad de la FMF. EL TRI no es una marca registrada por la FMF", sentenció.

De esta forma se desmarcaron de los señalamientos sobre un supuesto pleito por el nombre de "El Tri", la banda musical de la cual es fundador y vocalista Alex Lora.

¿Cuál es el origen de la banda de rock mexicano 'El Tri'?

Alex Lora cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música, reconocido por su alma rebelde y su aspecto rockero conectó con los jóvenes del país desde el primer momento que inició su carrera con Three Souls in My Mind, este nombre se mantuvo hasta 1984, fecha en la que de manera oficial se convirtió en 'El Tri'. Actualmente, a la banda de rock la respaldan más de 50 años de trayectoria.

