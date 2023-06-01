El Vaticano investiga una fuga millonaria en sus recursos

El Vaticano intenta aclarar cómo el exdirector de su oficina de recaudación de fondos misioneros en Estados Unidos autorizó la transferencia de al menos 17 millones de dólares de sus recursos y donaciones a una nueva organización benéfica y un fondo de inversión privado que él creó y que administra actualmente.

La nueva dirección de las Sociedades de Misiones Pontificias en Estados Unidos que recauda dinero para las iniciativas de la Iglesia católica en países en desarrollo, ha pagado la mayor parte de ese dinero, los 10.2 millones invertidos en el fondo privado, ya que según su declaración financiera más reciente no hay plazos ni garantía de recuperación de la inversión.

El dinero fue transferido desde las Sociedades de Misiones Pontificias en Estados Unidos a la organización neoyorquina sin fines de lucro, Missio Corp., y el fondo privado de inversión MISIF LLC creado por el reverendo Andrew Small cuando era director del organismo. La mayor parte del dinero se transfirió en 2021, justo antes de que Small completara 10 años en su cargo.

¿Dónde quedaron esos millones?

Por su parte, Small defendió con firmeza las transferencias de dinero, afirmando que estaban totalmente autorizadas e iban en el mejor interés de la Iglesia. También proporcionó cartas de agradecimiento de obispos y monjas en África que se beneficiaron de los préstamos de bajo interés de Missio Corp., así como misivas de dos cardenales del Vaticano expresando su interés en sus iniciativas de inversión de impacto.

“La Santa Sede está al tanto de la situación y en este momento está investigando los detalles de lo sucedido”. Matteo Bruni/portavoz del vaticano

Según los documentos fiscales y declaraciones financieras disponibles de forma pública, entre las partidas transferidas hay 7 millones de dólares en “reembolsos”, “contribuciones” sin definir y “apoyo” a Missio Corp. entre 2019 y 2021, así como una inversión de 10.2 millones de dólares en MISIF, de los que 7.5 millones de dólares procedían de un fondo asignado al organismo.

¿De dónde obtiene recursos el Vaticano?

La mayoría de los ingresos del Vaticano provienen de donaciones de los fieles a través de las iglesias de todo el mundo (el llamado óbolo de San Pedro), del Banco del Vaticano y de sus propiedades. La sede de la iglesia Católica emite desde 1981 un reporte anual de sus ingresos.

Sus gastos son principalmente para cubrir las actividades del Papa y servicios como Radio Vaticano, que transmite en los cinco continentes y 40 diferentes idiomas.

