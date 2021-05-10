Sacerdotes alemanes contradicen al Vaticano y bendicen matrimonio gay

Sacerdotes alemanes respondieron este fin de semana con una ceremonia de bendición masiva al comunicado del Vaticano en el que indicaba que el matrimonio gay es un pecado.

Curas alemanes celebraron en varias iglesias del país ceremonias masivas para otorgar la bendición al matrimonio gay, a pesar de que el Vaticano consideró que estas uniones no podrían ser bendecidas por considerarlas pecado.

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Esta protesta de los curas alemanes tiene origen en un manifiesto que se firmó durante marzo, luego de que el Vaticano ordenó no otorgar la bendición al matrimonio gay.

Más de 200 teólogos alemanes firmaron una declaración conjunta en la que protestaban por el pronunciamiento del Vaticano, en la que indicaba que la Iglesia Católica no podría dar la bendición al matrimonio gay.

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Los teólogos alemanes consideraron que el comunicado del Vaticano era paternalista y discriminaba a las personas homosexuales y sus planes de vida, respecto al matrimonio gay.

Los integrantes de las congregaciones de sacerdotes alemanes indicaron: “Ante la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe a bendecir las parejas homosexuales, levantamos la voz y decimos: seguiremos acompañando a las personas que contraigan una relación de pareja vinculante en el futuro y bendeciremos su relación”.

Ceremonias por matrimonio gay son oficiadas por sacerdotes alemanes

Pese a las amenazas que sacerdotes alemanes recibieron por desafiar al Vaticano, se celebraron durante el 9 y 10 de mayo decenas de ceremonias de parejas que buscaban que su matrimonio gay tuviera la bendición religiosa.

Más de 100 iglesias comunales organizaron las ceremonias, algunas al aire libre y otras con medidas sanitarias, en donde parejas del mismo sexo pudieron darse el “sí”, bajo el lema de la iniciativa "El amor gana".

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La Catedral de Essen está entre las iglesias donde se celebró de manera masiva el matrimonio gay oficiado por curas alemanes protestantes por la iniciativa del Vaticano que el Papa Francisco aprobó.

Días antes a las ceremonias públicas del matrimonio gay, en algunas iglesias podían verse letreros en los que se indicaba que determinada iglesia daba su bendición, pese al Vaticano. "¿Ustedes se aman? Los bendecimos?", era una de ellas.

|Crédito: Reuters

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